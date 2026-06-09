Más de 300 migrantes secuestrados

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Más de 300 migrantes secuestrados

En Libia, más de 300 migrantes indocumentados que se dirigían al Reino Unido fueron secuestrados por bandas criminales. La BBC informó sobre este incidente.

Según los informes, los migrantes del Kurdistán iraquí fueron detenidos en el verano de 2025 y posteriormente cayeron en manos de extorsionadores. Los criminales exigieron un rescate de 5.000 dólares por cada persona, amenazando con extraerles los órganos de lo contrario.

Se dice que los cautivos fueron retenidos en condiciones extremadamente duras. Estaban confinados en habitaciones estrechas, recibían poca comida y estaban constantemente sometidos a la violencia. En algunos casos, las torturas fueron filmadas y enviadas a sus familiares.

Se ha confirmado la muerte de al menos un migrante, mientras que el número de personas que aún permanecen como rehenes sigue siendo desconocido. La preocupación ha aumentado tras observarse cicatrices quirúrgicas en algunos de los rescatados.

Los expertos enfatizan que tales incidentes demuestran una vez más lo peligrosas que son las rutas de migración ilegal.

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