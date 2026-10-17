El presidente estadounidense Donald Trump ha firmado un decreto especial para suspender nuevas medidas restrictivas a gran escala que debían imponerse a Rusia y a los países que más compran su petróleo y gas natural. En el documento publicado en el sitio oficial de la Casa Blanca, este paso se justifica directamente por el hecho de que es « conforme a los intereses nacionales de los Estados Unidos » .

Estas restricciones estaban previstas en la famosa ley Lindsey Grahamadoptada en septiembre y denominada extraoficialmente « sanciones infernales ». Según la legislación, debían entrar en vigor antes del 18 de octubre, pero se utilizó la autoridad del presidente para suspender temporalmente el proceso por motivos de interés nacional, y el Congreso de los Estados Unidos fue informado oficialmente al respecto.

¿Qué restricciones y aranceles fueron congelados?

Las principales medidas cuya entrada en vigor fue retrasada por el decreto presidencial son:

Aranceles del 500 % a los productos rusos: Se suspendió la imposición de un arancel adicional del 500 % a las mercancías rusas que entran en los Estados Unidos;

Aranceles del 100 % a los países compradores de petróleo y gas: También se congelaron los aranceles punitivos del 100 %, que debían aplicarse a los productos de terceros países que figuran entre los cinco mayores compradores de petróleo y gas natural ruso y que ayudan a Moscú a eludir las sanciones;

Plazo y condición de revisión: La vigencia del decreto no está limitada por una fecha específica. La cuestión de volver a poner en vigor las restricciones solo se revisará si el presidente, tras consultar con el secretario de Estado, el secretario del Tesoro y el representante de Comercio de los Estados Unidos, lo considera necesario;

Las antiguas sanciones siguen vigentes: Se destaca que esta decisión no afecta en absoluto a las sanciones y restricciones existentes impuestas a Rusia antes de la adopción de la ley Graham.

Acuerdo sobre el diésel ruso y la cuestión del precio de la gasolina

Poco antes de la suspensión de las nuevas sanciones, se había anunciado un acuerdo importante sobre el mercado de combustibles entre Washington y Moscú:

Acuerdo sobre el diésel: El 9 de octubre, Trump anunció que se había llegado a un acuerdo para el libre suministro de diésel ruso a los Estados Unidos y a los mercados internacionales. Con el objetivo de reducir los precios en el mercado interno, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una licencia especial que autoriza ciertas operaciones prohibidas por las sanciones hasta el 7 de abril de 2027 ;

Rusia levantó las restricciones: Por su parte, la parte rusa también anunció el levantamiento anticipado de las restricciones a la exportación de diésel.

Conflicto con Zelensky y acusación de « inversión en la guerra »

Axios Según fuentes de la publicación, la decisión sobre el acuerdo de diésel y la congelación de aranceles se produjo tras un desacuerdo diplomático con la dirección ucraniana:

Exigencia de detener los ataques a las refinerías: Trump ha pedido en repetidas ocasiones al presidente ucraniano Volodímir Zelenski que detenga los ataques con drones contra las refinerías de petróleo rusas, pero Kiev no ha cumplido estas demandas. Zelenski declaró que estos ataques solo podrían cesar a cambio de que se detuvieran los ataques rusos contra las infraestructuras energéticas ucranianas;

Firme oposición de Kiev: El presidente ucraniano calificó abiertamente el acuerdo de Washington sobre el diésel con Rusia como una « inversión en la guerra », instando a la Casa Blanca a no relajar la presión económica sobre Moscú y a aplicar plenamente las nuevas sanciones para lograr un alto el fuego.

Estas medidas pragmáticas de Trump muestran que se están implementando como parte de la estrategia estadounidense para controlar los precios internos de los combustibles y poner fin a la guerra mediante negociaciones.