El presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha hecho una nueva declaración controvertida sobre las causas y los detalles reales del inicio del conflicto militar en Ucrania. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski, de quien el jefe de la Casa Blanca afirma que es hora de que deje su cargo, declaró que pronto revelará información desconocida para el público sobre cómo comenzó esta guerra.

Según Trump, su objetivo principal y firme es detener rápidamente este sangriento conflicto y lograr la paz.

La pregunta incisiva del periodista y la respuesta inesperada de Trump

Durante un intercambio con periodistas en la Casa Blanca, se produjo un tenso debate entre un representante de los medios y el presidente:

Pregunta del periodista: « Usted quiere que Zelenski se vaya. ¿Pero ha olvidado que fue precisamente Vladímir Putin quien inició esta guerra? »;

Respuesta de Donald Trump: « Sabe, conozco bien todos los detalles, ¿entendido? Y cuando llegue el momento, los revelaré oficialmente. Solo quiero que esta guerra termine ».

Significado político: ¿Qué hay detrás de la declaración?

La respuesta de Donald Trump está siendo analizada por expertos internacionales y politólogos de la siguiente manera:

Los verdaderos factores del conflicto: Trump ha sugerido repetidamente que el inicio de la guerra no es solo una decisión unilateral, sino el resultado de una serie de errores diplomáticos complejos cometidos por políticos occidentales, la expansión de la OTAN y los líderes de Kiev;

Herramienta de presión: Los «detalles» prometidos para una futura revelación podrían ser una poderosa herramienta política para obligar a Kiev y a sus aliados europeos a sentarse a la mesa de negociaciones;

Partidario de negociaciones rápidas: El líder estadounidense considera que congelar la línea del frente actual y lograr un acuerdo de paz es la prioridad absoluta, en lugar de buscar culpables en el pasado.

Estas advertencias abiertas de Trump indican que la estrategia de Washington sobre la crisis ucraniana podría cambiar radicalmente en un futuro próximo.