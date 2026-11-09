«Ucrania tomará otra forma»: Trump sobre el fin de la guerra, las nuevas fronteras y el acuerdo

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«Ucrania tomará otra forma»: Trump sobre el fin de la guerra, las nuevas fronteras y el acuerdo

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha presentado nuevas declaraciones impactantes sobre la resolución del conflicto armado en torno a Ucrania. En una entrevista con la famosa cadena estadounidense CBS News , el jefe de la Casa Blanca destacó que las partes están muy cerca de detener las hostilidades y alcanzar un acuerdo de paz.

Al mismo tiempo, el líder estadounidense admitió abiertamente que, tras el fin de la guerra, Ucrania podría no conservar sus fronteras actuales y que el mapa del país podría cambiar.

Puntos clave de la entrevista de Trump

Las declaraciones del presidente Trump en televisión se centraron en los siguientes puntos decisivos:

  • «Ucrania tomará una forma diferente»: Al responder a la pregunta de los periodistassobre el destino futuro de Ucrania, Trump supuso que el país podría tener una apariencia territorial distinta (cambio de fronteras territoriales) al final de la guerra. Sin embargo, se abstuvo de revelar detalles precisos al respecto;

  • La paz está muy cerca: Trump expresó su convicción de que las partes en el conflicto armado están más cerca que nunca de llegar a un acuerdo y subrayó una vez más que el papel principal en la resolución de este conflicto le corresponde personalmente a él;

  • ¿En quién confiar más: en Putin o en Zelensky? El jefe de la Casa Blanca se negó a responder directamente a la pregunta de los periodistas: «¿Confía más en Vladimir Putin o en Vladimir Zelensky?». Se limitó a reiterar que mantiene buenas relaciones con ambos líderes;

  • Gran reunión tripartita: El presidente de EE. UU. mencionó la preparación de una reunión tripartita con la participación de representantes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia.

Arquitectura global que trasciende el marco de Ucrania

Trump señaló que el documento que se está elaborando no se limitará a un simple acuerdo de alto el fuego local.

Dirección

Esencia del acuerdo esperado

Cuestión territorial

Posibilidad de revisar las líneas fronterizas o consolidar la situación de facto según los términos de paz.

Formato tripartito

Establecimiento de un diálogo directo con la participación de negociadores de EE. UU., Rusia y Ucrania.

Seguridad europea

Ir más allá del conflicto para remodelar la arquitectura general de estabilidad estratégica entre la OTAN, la Unión Europea y Rusia.

La administración estadounidense tiene como objetivo que este acuerdo integral se someta a discusión internacional en los próximos días y que defina garantías de seguridad a largo plazo en el continente europeo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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