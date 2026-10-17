Trump habló sobre sus hábitos de maquillaje

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que si no se maquillara, parecería un cadáver. Hizo estas declaraciones el 16 de octubre durante un mitin electoral en Dalton, Georgia, para apoyar a los candidatos republicanos.

Durante el mitin, Trump criticó los gastos de maquillaje del senador demócrata Jon Ossoff. Afirmó que el senador gasta grandes sumas en servicios de maquillaje y utiliza constantemente a un maquillador.

«Él dedica todo su esfuerzo a esto. Tiene un maquillador, siempre están juntos. No sé cómo lo hace, pero gasta mucho dinero en ello», dijo Trump.

Asimismo, el presidente de EE. UU. alegó que Ossoff ha gastado más dinero en maquillaje que cualquier otro senador o senadora en la historia del Senado. Sin embargo, esta afirmación no ha sido confirmada totalmente por fuentes independientes.

Trump también habló sobre sus propios hábitos de maquillaje.

«Yo me maquillo muy poco y lo hago yo mismo. Porque si no me maquillo un poco, parezco un cadáver. Y no quiero verme así», dijo el presidente estadounidense.

Esta intervención de Trump provocó debates en las redes sociales y en los medios de comunicación internacionales.