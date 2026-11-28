Una madre subrogada uzbeka falleció en Georgia tras dar a luz para una familia china
Una mujer de 31 años, embarazada bajo un programa de gestación subrogada, falleció pocas horas después de dar a luz en una clínica de Tiflis, la capital de Georgia. La fallecida era madre subrogada para una familia china. Se informó que era ciudadana de Uzbekistán.
Según el medio «Novosti Gruzii», citando a Radio Ozodlik, la mujer dio a luz el 11 de noviembre en la Primera Clínica Universitaria de Tiflis a las 36 semanas de gestación. Horas después del parto, sufrió una hemorragia grave y falleció. El bebé nació sano.
Se ha informado que la mujer estaba gestando al bebé para una familia china. Este era su primer programa de gestación subrogada.
El procedimiento de transferencia de embriones se llevó a cabo en el Centro de Medicina Reproductiva Georgia-Alemania. La directora del centro, Nino Museridze, declaró a los periodistas locales que la mujer estaba sana y había pasado todos los exámenes médicos necesarios antes del tratamiento.
La Primera Clínica Universitaria de Tiflis se negó a hacer comentarios sobre el fallecimiento de la mujer.
El Ministerio del Interior de Georgia confirmó que se ha iniciado una causa penal. La investigación se lleva a cabo bajo el artículo 116 del Código Penal del país, relativo al homicidio por imprudencia.
La Agencia de Regulación de Actividades Médicas y Farmacéuticas del Ministerio de Salud también ha iniciado una investigación sobre el caso.
El canal de televisión georgiano Rustavi 2 informó que la fallecida era ciudadana uzbeka.
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