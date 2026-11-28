Una mujer de 31 años, embarazada bajo un programa de gestación subrogada, falleció pocas horas después de dar a luz en una clínica de Tiflis, la capital de Georgia. La fallecida era madre subrogada para una familia china. Se informó que era ciudadana de Uzbekistán.

Según el medio «Novosti Gruzii», citando a Radio Ozodlik, la mujer dio a luz el 11 de noviembre en la Primera Clínica Universitaria de Tiflis a las 36 semanas de gestación. Horas después del parto, sufrió una hemorragia grave y falleció. El bebé nació sano.

Se ha informado que la mujer estaba gestando al bebé para una familia china. Este era su primer programa de gestación subrogada.