Una ciudadana azerbaiyana de 13 años dio a luz a gemelos en Georgia

En la ciudad georgiana de Marneuli, una ciudadana azerbaiyana de 13 años dio a luz a gemelos. Se informó que uno de los bebés falleció y el otro se encuentra en estado grave. El Ministerio del Interior de Georgia ha iniciado una investigación sobre el incidente.

Según los informes, la defensora de los derechos humanos Samira Bayramova fue la primera en reportar el suceso. Ella afirmó que la niña de 13 años es ciudadana azerbaiyana y que el hombre con el que estaba casada es ciudadano georgiano. Estos datos se basan actualmente en las declaraciones de la activista.

La institución médica donde nacieron los bebés notificó a las autoridades policiales. El Ministerio del Interior de Georgia confirmó que se ha iniciado una investigación penal sobre el caso.

La investigación se lleva a cabo bajo el artículo 140, parte 1, del Código Penal de Georgia. Esta norma establece la responsabilidad penal por mantener relaciones sexuales con una persona menor de 16 años.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre la identidad del sospechoso ni sobre las medidas procesales tomadas en su contra dentro de la investigación.