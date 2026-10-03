Una ciudadana azerbaiyana de 13 años dio a luz a gemelos en Georgia

·2·Mundo
Una ciudadana azerbaiyana de 13 años dio a luz a gemelos en Georgia

En la ciudad georgiana de Marneuli, una ciudadana azerbaiyana de 13 años dio a luz a gemelos. Se informó que uno de los bebés falleció y el otro se encuentra en estado grave. El Ministerio del Interior de Georgia ha iniciado una investigación sobre el incidente.

Según los informes, la defensora de los derechos humanos Samira Bayramova fue la primera en reportar el suceso. Ella afirmó que la niña de 13 años es ciudadana azerbaiyana y que el hombre con el que estaba casada es ciudadano georgiano. Estos datos se basan actualmente en las declaraciones de la activista.

La institución médica donde nacieron los bebés notificó a las autoridades policiales. El Ministerio del Interior de Georgia confirmó que se ha iniciado una investigación penal sobre el caso.

La investigación se lleva a cabo bajo el artículo 140, parte 1, del Código Penal de Georgia. Esta norma establece la responsabilidad penal por mantener relaciones sexuales con una persona menor de 16 años.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre la identidad del sospechoso ni sobre las medidas procesales tomadas en su contra dentro de la investigación.

MarneuliSamira BayramovaMinisterio del Interior de GeorgiaMenoresGeorgia
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El « destino negro » de los ministros de Defensa: exministro georgiano encarcelado por corrupciónEl « destino negro » de los ministros de Defensa: exministro georgiano encarcelado por corrupción12 septiembre 17:42Cuatrillizas que comparten la misma placenta nacen sanas en AustraliaCuatrillizas que comparten la misma placenta nacen sanas en Australia21 julio 17:36Los presidentes inauguran el hotel de cinco estrellas «Bakú» en el lago Issyk-Kul (foto)Los presidentes inauguran el hotel de cinco estrellas «Bakú» en el lago Issyk-Kul (foto)31 julio 21:57El permiso de maternidad de una alcaldesa causa revuelo en JapónEl permiso de maternidad de una alcaldesa causa revuelo en Japón17 agosto 18:20Una influencer de 26 años falleció de cáncer de estómagoUna influencer de 26 años falleció de cáncer de estómagoHoy 14:24Controversia por el cabello «pegado» al avión: Erling Haaland demanda a una gran aerolíneaControversia por el cabello «pegado» al avión: Erling Haaland demanda a una gran aerolíneaHoy 14:08
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo