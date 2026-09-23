Una mujer de 75 años en China gasta 450 000 dólares de sus ahorros de 10 años en un salón de belleza
En Shanghái, China, una mujer de 75 años perdió los ahorros de toda una vida destinados a tratamientos de belleza. Gastó un total de 3 millones de yuanes, cerca de 450 000 dólares, en los servicios del salón.
Se supo que la mujer visitaba regularmente una sucursal de la empresa Yongqi Beauty and Hairdressing y un centro de estética médica asociado desde 2016. Allí recibió diversos tratamientos como estiramiento cutáneo, lifting con hilos y maquillaje permanente de cejas y labios.
Cuando la hija de la mujer descubrió que los ahorros de su madre estaban casi agotados, contactó a uno de los canales de televisión de Shanghái. Durante la revisión de los documentos, se determinó que el precio de algunos servicios era 10 a 20 veces mayor que el valor de mercado.
Por ejemplo, por un procedimiento de maquillaje permanente de labios que incluía varios tratamientos, le cobraron cerca de 39 800 yuanes, unos 6 000 dólares. Los cálculos también revelaron que el mismo servicio se registró varias veces.
Además, se reveló que a la mujer le ofrecieron un servicio de 300 000 yuanes en otro centro estético, pero el tratamiento no se realizó y fue sustituido por otros procedimientos cosméticos. Los representantes del salón afirmaron que todos los precios estaban expuestos abiertamente y que los servicios se realizaron con el consentimiento de la clienta.
Finalmente, el salón llegó a un acuerdo con la mujer y devolvió una parte de los fondos prepagados no utilizados.
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