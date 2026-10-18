«Los empleos tradicionales desaparecerán en 10 años»: un economista revela el peligro de la superinteligencia

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«Los empleos tradicionales desaparecerán en 10 años»: un economista revela el peligro de la superinteligencia

Ganador del Premio Nobel de Economía, Daron Acemoğlu advirtió sobre las graves consecuencias del rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y los esfuerzos de la humanidad por crear una «superinteligencia» (Superintelligence).

El reconocido economista destaca que, si no se cambia radicalmente la dirección del desarrollo de estas tecnologías, el mercado laboral tradicional podría desaparecer por completo en los próximos 10 años.

«No quedará mercado laboral»: el peligro de la superinteligencia

Daron Acemoğlu señala que el objetivo final de la industria de la IA es crear una conciencia que supere todas las capacidades intelectuales humanas, y revela los daños esperados:

  • Desaparición de profesiones: «Si nos acercamos siquiera a esa superinteligencia, el mercado laboral desaparecerá por completo. Como resultado, solo quedarán trabajadores manuales simples, ingenieros altamente especializados o un pequeño número de grandes empresarios...»;

  • Plazo del peligro: Según el científico, esta amenaza no ocurrirá hoy ni mañana, pero podría convertirse en una dura realidad que la humanidad enfrentará en la próxima década;

  • Amenaza a la democracia: Tal tecnología sin control no solo devalúa la fuerza laboral, sino que también corre el riesgo de colapsar las instituciones democráticas, que son la base de la gobernanza estatal y la sociedad civil.

El camino de salvación: poner la tecnología al servicio del ser humano

Para evitar una crisis económica global, el premio Nobel propuso soluciones concretas:

  • Cambio de estrategia: Es necesario redirigir la inteligencia artificial no para reemplazar totalmente al humano, sino para aumentar la eficiencia laboral de los empleados y apoyarlos;

  • Prioridad a los intereses humanos: Los desarrollos tecnológicos no deben servir para dejar a millones de personas desempleadas, sino para satisfacer las necesidades humanas y crear nuevas oportunidades.

Para información: ¿Quién es Daron Acemoğlu?

Daron Acemoğlu es un destacado economista turco-estadounidense, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), una de las universidades líderes del mundo:

  • Estatus científico: Es miembro de pleno derecho del Instituto de Estudios Avanzados de Canadá, la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, la Academia Nacional de Ciencias de EE. UU. y la Academia Turca de Ciencias;

  • Premio Nobel 2024: En 2024, Daron Acemoğlu, junto con Simon Johnson y James Robinson, recibió el prestigioso Premio Nobel de Economía «por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones sociales y su impacto en la prosperidad».

La advertencia de un científico de tal magnitud demuestra que el equilibrio futuro entre el trabajo humano y la inteligencia artificial depende directamente de las decisiones globales que se tomen hoy.

Daron AcemoğluInteligencia ArtificialPremio NobelMercado laboralEconomía
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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