El Comité Nobel de la Real Academia Sueca de Ciencias ha anunciado oficialmente los nombres de los galardonados con el prestigioso premio de economía en memoria de Alfred Nobel para 2026. El máximo galardón científico mundial, junto con 1,2 millones de dólares estadounidenses en concepto de premio, se repartirá a partes iguales entre dos destacados economistas estadounidenses: Robert E. Hall (Robert E. Hall) y Michael Woodford (Michael Woodford).

Esta decisión ha sido confirmada en la página oficial del Comité Nobel.

¿Por qué logro científico se otorgó el premio?

Los científicos fueron premiados por fortalecer el vínculo entre los dos polos importantes de la teoría económica: los microagentes económicos y la economía pública general:

Definición oficial: El prestigioso premio fue otorgado a los científicos «por sus fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica» («for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation»);

Esencia del descubrimiento científico: Las investigaciones de Hall y Woodford demostraron, mediante modelos económicos precisos, cómo las decisiones de los consumidores y las empresas influyen en la inflación, las fluctuaciones del mercado y la estabilidad financiera a nivel estatal.

Importancia práctica y reconocimiento internacional

El premio en economía es el punto final de la tradicional semana Nobel:

Dotación del premio: El premio total de 1,2 millones de dólares se divide en partes iguales entre los dos investigadores estadounidenses;

Guía para los bancos centrales: Los mecanismos teóricos desarrollados por los científicos son utilizados activamente hoy en día por los principales reguladores financieros y bancos centrales del mundo para combatir crisis y establecer correctamente la política de tipos de interés.

Esta elección del Comité Nobel ha demostrado una vez más lo importante que es tener en cuenta los factores microeconómicos y el comportamiento de los participantes reales del mercado al tomar decisiones macroeconómicas globales.