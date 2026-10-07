Anunciados los ganadores del Premio Nobel de Química 2026

El Comité Nobel de la Real Academia Sueca de Ciencias ha anunciado oficialmente los nombres de los galardonados con el prestigioso premio de química para 2026. Según la declaración oficial del comité, el máximo galardón científico de este año ha sido otorgado al destacado científico francés Henri B. Kagan (Henri B. Kagan) y al químico japonés Kenso Soai (Kenso Soai).

Los investigadores han enriquecido el acervo científico mundial gracias a sus descubrimientos fundamentales que han provocado cambios revolucionarios en el campo de la química orgánica.

Avance en la síntesis asimétrica: ¿por qué se otorgó el premio?

Las investigaciones de los científicos son de vital importancia en los procesos de la farmacia moderna y la creación de nuevos materiales:

Formulación oficial: Según las conclusiones del Comité Nobel, el premio fue otorgado « por el descubrimiento de los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica » (« for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis »);

Importancia práctica: Se ha ampliado la capacidad de controlar y sintetizar con gran precisión las formas de moléculas que son imágenes especulares entre sí, pero que tienen efectos diferentes (quiralidad);

Importancia para la farmacia: Estos descubrimientos sirven para mejorar radicalmente el sistema de producción de medicamentos altamente eficaces, seguros y de bajo costo, con menos efectos secundarios.

Cuantía del premio y detalles de la temporada científica

Las condiciones para premiar a los ganadores durante la semana Nobel siguen los indicadores financieros tradicionales:

Fondo financiero: En 2026, el fondo del premio para cada categoría es de 12 millones de coronas suecas (alrededor de 1,2 millones de dólares estadounidenses );

Distribución: Esta cantidad asignada para química se divide equitativamente entre los dos laureados;

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Este logro de Henri Kagan y Kenso Soai constituye un reconocimiento mundial supremo a décadas de ardua investigación en uno de los campos más complejos de la química moderna.