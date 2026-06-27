California lanza el primer sistema de seguimiento de despidos causados por la AI

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California lanza el primer sistema de seguimiento de despidos causados por la AI

El gobierno del estado de California, EE. UU., ha lanzado el primer sistema especializado del país para monitorear el impacto de las tecnologías de inteligencia artificial (AI) en el mercado laboral. Presentado por la administración del gobernador Gavin Newsom, este proyecto funciona como un «mecanismo de alerta temprana» para identificar qué profesionales corren el riesgo de quedar desempleados debido a la automatización. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

El nuevo rastreador en línea fue creado en colaboración con el departamento de desarrollo del empleo de California y el California Policy Lab, un centro de investigación vinculado a la Universidad de California. El sistema analiza las solicitudes de subsidios por desempleo y las compara con el nivel de probabilidad de desplazamiento por la AI en diversos sectores. Los datos se actualizan mensualmente y se publican abiertamente.

Grupos en riesgo y análisis demográfico

Los análisis iniciales sugieren que los especialistas de entre 25 y 35 años podrían ser los más susceptibles al impacto de la AI. Asimismo, los datos estadísticos indican que el riesgo de pérdida de empleo es mayor entre las mujeres que entre los hombres. Los usuarios pueden observar a través del rastreador los cambios según edad, nivel educativo, género, origen étnico y región.

Cabe señalar que los desarrolladores del sistema piden que no se tomen estos datos como conclusiones definitivas. Según ellos, la reducción de puestos de trabajo puede estar ligada no solo a la AI, sino también a ciclos económicos, cambios estructurales y la coyuntura general del mercado. Por ello, el proyecto se centra en detectar tendencias riesgosas a tiempo más que en establecer una relación causa-efecto exacta.

Protección social en el centro tecnológico

Este asunto es de importancia estratégica para California, ya que en este estado se encuentran gigantes líderes en el campo de la AI generativa como OpenAI, Google y NVIDIA. El gobierno estatal apoya el progreso tecnológico, pero al mismo tiempo implementa medidas para mitigar sus consecuencias sociales.

El gobernador Gavin Newsom había instruido previamente a las agencias estatales a desarrollar planes para reducir los daños sufridos por los trabajadores debido a la implementación de la AI en las oficinas públicas. El lanzamiento de este nuevo rastreador muestra que la actitud de los gobiernos hacia la tecnología está cambiando: ahora el enfoque no está solo en la innovación, sino también en controlar su impacto en la vida social.

En la actualidad, no existe en la economía moderna una metodología precisa para medir qué despido específico ha ocurrido directamente debido a la AI. No obstante, se espera que la experiencia de California sirva de modelo para otros países y regiones en la protección del mercado laboral en el futuro.

Inteligencia ArtificialCaliforniaMercado LaboralTecnologíaEstados Unidos
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Abror Shuhratov
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