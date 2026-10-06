Revolución en la medicina: el Premio Nobel 2026 fue otorgado a los fundadores de la optogenética

·5·Mundo
Revolución en la medicina: el Premio Nobel 2026 fue otorgado a los fundadores de la optogenética

La tradicional semana Nobel ha comenzado en Estocolmo, capital de Suecia. Según la información publicada en el sitio web oficial del comité Nobel, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 fue otorgado a un grupo internacional de científicos: Karl Deisseroth, Peter Hegemann así como a Georg Nagel.

El máximo galardón científico mundial fue entregado a los investigadores por sus descubrimientos revolucionarios en neurobiología y medicina, « por sus descubrimientos sobre los canales iónicos controlados por la luz y el campo de la optogenética » .

¿Qué es la optogenética y qué aporta a la humanidad?

La tecnología inventada y desarrollada por estos científicos ha abierto una nueva era en el tratamiento de las enfermedades del cerebro y del sistema nervioso:

  • Células controladas por la luz: Los investigadores identificaron proteínas especiales y canales iónicos activados por la luz, y desarrollaron un mecanismo para introducirlos en las células nerviosas (neuronas);

  • Objetivo preciso de las neuronas: Gracias al método de la optogenética, los científicos pudieron activar o desactivar neuronas específicas del cerebro en un organismo vivo mediante un láser o un haz de luz;

  • Remedio para enfermedades graves: Este descubrimiento sentó bases prácticas inmensas para comprender y tratar eficazmente problemas neurológicos graves como el Parkinson, el Alzheimer, la epilepsia, la depresión y la pérdida de visión.

El fondo del premio fue actualizado: 12 millones de coronas suecas

En 2026, la Fundación Nobel anunció un aumento en el monto financiero del premio:

  • Suma récord: El valor del premio para todas las categorías (fisiología o medicina, física, química, literatura y paz) es ahora de 12 millones de coronas suecas (aproximadamente 1,2 millones de dólares estadounidenses).

  • Dinámica de los últimos años: La Fundación ha revisado el monto del premio dos veces en los últimos cinco años. Fue de 10 millones de coronas en 2021 y 2022, subió a 11 millones en 2023 y se mantuvo en ese nivel en 2024-2025.

Un secreto de 50 años: ¿quiénes eran los otros candidatos?

De acuerdo con el reglamento estricto de la Fundación Nobel, los nombres de los otros candidatos, los informes de evaluación y los resultados de las votaciones para el premio de medicina de este año son totalmente confidenciales.

Estos documentos históricos solo se harán públicos después de exactamente medio siglo, en 2076. Por ahora, la comunidad científica mundial celebra la victoria histórica de estos tres investigadores que abrieron el camino para descifrar los misterios del cerebro.

Premio Nobel 2026OptogenéticaKarl DeisserothPeter HegemannGeorg Nagel
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Los multimillonarios se están volviendo pobres? 590 magnates fuera de la lista Forbes¿Los multimillonarios se están volviendo pobres? 590 magnates fuera de la lista Forbes19 septiembre 08:05¡La IA está destruyendo la ciencia!: 25 de los mejores matemáticos del mundo lanzan una advertencia urgente¡La IA está destruyendo la ciencia!: 25 de los mejores matemáticos del mundo lanzan una advertencia urgente12 septiembre 16:09Iniciativa inusual en China: los científicos ocupan las pantallas publicitarias más carasIniciativa inusual en China: los científicos ocupan las pantallas publicitarias más caras14 septiembre 21:15China prohíbe un acuerdo de mil millones de dólares entre Meta y ManusChina prohíbe un acuerdo de mil millones de dólares entre Meta y Manus28 abril 08:55Premio Nobel de la Paz 2026: Trump, otra vez entre los candidatos..Premio Nobel de la Paz 2026: Trump, otra vez entre los candidatos..1 mayo 00:00El poder es una carga pesada: Putin dio un importante consejo a los candidatosEl poder es una carga pesada: Putin dio un importante consejo a los candidatos28 abril 07:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo