Revolución en la medicina: el Premio Nobel 2026 fue otorgado a los fundadores de la optogenética

La tradicional semana Nobel ha comenzado en Estocolmo, capital de Suecia. Según la información publicada en el sitio web oficial del comité Nobel, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 fue otorgado a un grupo internacional de científicos: Karl Deisseroth, Peter Hegemann así como a Georg Nagel.

El máximo galardón científico mundial fue entregado a los investigadores por sus descubrimientos revolucionarios en neurobiología y medicina, « por sus descubrimientos sobre los canales iónicos controlados por la luz y el campo de la optogenética » .

¿Qué es la optogenética y qué aporta a la humanidad?

La tecnología inventada y desarrollada por estos científicos ha abierto una nueva era en el tratamiento de las enfermedades del cerebro y del sistema nervioso:

Células controladas por la luz: Los investigadores identificaron proteínas especiales y canales iónicos activados por la luz, y desarrollaron un mecanismo para introducirlos en las células nerviosas (neuronas);

Objetivo preciso de las neuronas: Gracias al método de la optogenética, los científicos pudieron activar o desactivar neuronas específicas del cerebro en un organismo vivo mediante un láser o un haz de luz;

Remedio para enfermedades graves: Este descubrimiento sentó bases prácticas inmensas para comprender y tratar eficazmente problemas neurológicos graves como el Parkinson, el Alzheimer, la epilepsia, la depresión y la pérdida de visión.

El fondo del premio fue actualizado: 12 millones de coronas suecas

En 2026, la Fundación Nobel anunció un aumento en el monto financiero del premio:

Suma récord: El valor del premio para todas las categorías (fisiología o medicina, física, química, literatura y paz) es ahora de 12 millones de coronas suecas (aproximadamente 1,2 millones de dólares estadounidenses ).

Dinámica de los últimos años: La Fundación ha revisado el monto del premio dos veces en los últimos cinco años. Fue de 10 millones de coronas en 2021 y 2022, subió a 11 millones en 2023 y se mantuvo en ese nivel en 2024-2025.

Un secreto de 50 años: ¿quiénes eran los otros candidatos?

De acuerdo con el reglamento estricto de la Fundación Nobel, los nombres de los otros candidatos, los informes de evaluación y los resultados de las votaciones para el premio de medicina de este año son totalmente confidenciales.

Estos documentos históricos solo se harán públicos después de exactamente medio siglo, en 2076. Por ahora, la comunidad científica mundial celebra la victoria histórica de estos tres investigadores que abrieron el camino para descifrar los misterios del cerebro.