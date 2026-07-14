Cómo afecta la IA al mercado laboral: los economistas están preocupados

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Cómo afecta la IA al mercado laboral: los economistas están preocupados

Economistas líderes del mundo, incluidos 16 premios Nobel y economistas jefes de gigantes tecnológicos como OpenAI y Anthropic, han reconocido oficialmente que la economía moderna no dispone de datos suficientes para evaluar el impacto de la IA en el mercado laboral. En una declaración publicada por expertos titulada «We Must Act Now» (Debemos actuar ahora), se destaca que el avance de las tecnologías ha superado con creces la velocidad a la que se estudian sus consecuencias. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Anton Korinek, profesor de economía de la Universidad de Virginia, la ciencia económica intenta actualmente analizar grandes cambios tecnológicos sin las herramientas necesarias. «Estamos navegando en una niebla espesa y es extremadamente difícil predecir qué sucederá después», señaló. Esta situación es relevante no solo para los mercados globales, sino también para países en transición hacia una economía digital, ya que cambios inesperados podrían afectar drásticamente los niveles de empleo.

Incertidumbres en los métodos de análisis

Actualmente no existe un sistema único y preciso para medir la susceptibilidad de las profesiones al impacto de la IA. Según Torsten Slok, economista jefe de Apollo Global Management, existen al menos cinco metodologías diferentes para evaluar este indicador y sus resultados difieren radicalmente. Algunos análisis estudian las consultas reales de los usuarios en sistemas como Claude o Microsoft Copilot, mientras que otros evalúan las posibilidades teóricas de automatización de los empleos con ayuda de expertos.

Estas diferencias son especialmente visibles en sectores con alto riesgo de automatización: operadores de centros de llamadas, preparadores de documentos fiscales y redactores. Según los economistas, las evaluaciones actuales a menudo confunden las capacidades técnicas de la IA con el nivel de uso real de esta tecnología por parte de los trabajadores. Los modelos teóricos no tienen en cuenta los costes de implementación de la tecnología ni la disposición de las empresas para adoptarla.

Primeros cambios en el mercado laboral

Daron Acemoglu, profesor del MIT, había criticado anteriormente las predicciones optimistas sobre un aumento drástico de la productividad gracias a la IA. Sin embargo, ahora destaca la alta probabilidad de turbulencias a corto plazo en el mercado laboral y apoya la necesidad de orientar el desarrollo de la IA hacia caminos beneficiosos para la sociedad y los trabajadores.

Para obtener datos más precisos, el sistema Canaries Dashboard, desarrollado por el economista de Stanford Erik Brynjolfsson, monitorea en tiempo real a 4,6 millones de trabajadores en más de 730 profesiones. Las conclusiones iniciales del proyecto son preocupantes:

  • En los sectores con alto impacto de la IA, el empleo de jóvenes de 22 a 25 años está disminuyendo más de un 4 % anual.
  • Aunque el mercado laboral general parece estable por ahora, las barreras de entrada para los jóvenes profesionales se están endureciendo.
  • El impacto real de la tecnología solo puede determinarse mediante un seguimiento sistemático.

Según los expertos, si no se crean sistemas de monitoreo ahora, las consecuencias negativas de la IA solo se conocerán una vez que los cambios sean irreversibles. Esto exige que los gobiernos y las organizaciones económicas de todo el mundo dediquen más recursos a estudiar el impacto socioeconómico de la IA, junto con el progreso tecnológico.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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