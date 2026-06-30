Inteligencia artificial y desempleo: un nuevo estudio muestra resultados inesperados

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Inteligencia artificial y desempleo: un nuevo estudio muestra resultados inesperados

El rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial (AI) en todo el mundo está generando serias preocupaciones en el mercado laboral. Mientras muchos expertos temen un desempleo masivo debido a la AI, un nuevo informe de las empresas Ramp y Revelio Labs podría cambiar la perspectiva sobre este tema. Según los resultados del estudio, en las empresas que invierten fuertemente en AI, el número de empleados está creciendo en lugar de disminuir. Esto lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según los datos, casi 90 000 recortes de empleo anunciados hasta mayo de 2026 se consideran directamente relacionados con la implementación de la AI. Algunas previsiones indican que el 15 % de los empleos en EE. UU. serán ocupados por la inteligencia artificial en los próximos cinco años. Sin embargo, los expertos de Ramp y Revelio Labs, tras analizar casi 22 000 empresas, subrayan que la situación no siempre es negativa.

Crecimiento de la inversión y del número de empleados

El estudio analizó a las empresas denominadas «usuarios de alta intensidad», es decir, firmas que gastan un promedio de 30 dólares al mes por empleado en tecnologías AI. Se descubrió que en estas empresas, el número de empleados aumentó en promedio un 10,2 %. Este crecimiento se observó no solo en ingeniería, sino también en ventas, administración, servicio al cliente, finanzas y marketing.

Especialmente en los sectores de tecnologías de la información, software y medios, la escasez de personal y la creación de nuevos puestos de trabajo continúan a un ritmo acelerado. Esto indica que las tecnologías AI están sirviendo para la expansión de las empresas más que para la eliminación de empleos. Este proceso también es relevante para el sector IT en desarrollo de Uzbekistán, donde las inversiones tecnológicas podrían abrir nuevas puertas.

Oportunidades para perfiles junior

Otro aspecto que preocupa a muchos es el futuro de los empleados de nivel inicial (entry-level). Según datos de Goldman Sachs, en el último año se han perdido un promedio de 16 000 empleos mensuales debido a la AI, siendo la Generación Z la más afectada. Sin embargo, en las empresas tecnológicamente avanzadas, el número de empleados junior aumentó, por el contrario, un 12 %.

Según los autores del informe, la inteligencia artificial no es simplemente una herramienta de sustitución del trabajo, sino que se está convirtiendo en un motor de expansión empresarial. El uso de AI para escribir código, corregir errores y trabajar con documentación técnica abarata y acelera los procesos, aumentando la eficiencia global de la empresa. Esto, a su vez, genera la necesidad de nuevos empleados en todos los departamentos.

Cabe destacar que los indicadores positivos se observan principalmente en empresas que invierten de manera estable y sistemática en tecnologías AI. Las firmas que simplemente compraron suscripciones para experimentar, pero sin una estrategia a largo plazo, no mostraron crecimiento en su plantilla. Por lo tanto, el éxito futuro en el mercado laboral dependerá no solo de conocer la tecnología, sino de utilizarla de manera inteligente.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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