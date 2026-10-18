¿Cuánto cuesta pasar una noche en la Luna? El precio supera los 10 millones de dólares

En California,una startup ha comenzado a aceptar pagos iniciales de hasta 1 millón de dólares de turistas que desean ser los primeros en alojarse en un hotel cuya construcción está prevista en la Luna. Si el proyecto se hace realidad, los humanos podrían tener la oportunidad, por primera vez en la historia, de descansar en un hotel en la superficie lunar.

Fundada por Skyler Chan, de 21 años, GRU Space planea abrir el primer hotel lunar del mundo para 2032. La empresa ya está aceptando pagos iniciales para reservas de clientes interesados en el espacio y dispuestos a invertir grandes sumas de dinero.

El precio final de las habitaciones del hotel aún no está definido. Sin embargo, según Chan, el valor de cada habitación podría superar los 10 millones de dólares. Al mismo tiempo, los clientes no tienen que pagar esta cantidad de una sola vez. Dependiendo de los servicios elegidos y las condiciones, la empresa acepta pagos iniciales de entre 250 000 y 1 millón de dólares.

Otras empresas ya han planeado construir hoteles en la Luna. Sin embargo, la singularidad del proyecto de GRU Space radica en su método de construcción. En lugar de transportar materiales de construcción y maquinaria pesada desde la Tierra, la empresa planea utilizar sistemas robotizados. Estos robots deberían fabricar bloques sólidos a partir del suelo lunar y unirlos para levantar estructuras resistentes a las condiciones difíciles de la Luna.

El inicio de las obras está previsto para 2029. Sin embargo, este proceso depende de la obtención de los permisos de las autoridades correspondientes.

«Vivimos en una época histórica importante en la que los humanos podríamos tener la oportunidad de vivir fuera de la Tierra durante nuestra vida. Si logramos nuestro objetivo, miles de millones de personas podrían nacer en la Luna y Marte y sentir la belleza de la vida allí», dijo el fundador de GRU Space en un comunicado.

El objetivo de la empresa de construir la primera estructura permanente fuera de la Tierra puede parecer un plan imaginario por ahora. Sin embargo, Skyler Chan es diferente a los fundadores de startups comunes. Desde niño ha mostrado un gran interés por el espacio y ha dedicado su vida a este sueño.

Chan comenzó a prepararse para ser piloto de la Fuerza Aérea desde su adolescencia. También participó en la creación de un experimento de impresión 3D desarrollado con el apoyo de la NASA y enviado al espacio. Más tarde, incluso antes de graduarse de la Universidad de Berkeley, continuó trabajando en sus propios proyectos científicos y técnicos.

El año pasado, Chan fue aceptado en el famoso programa de apoyo a startups Y Combinator. Se convirtió en uno de los fundadores independientes más jóvenes del sector espacial en la historia de este acelerador.

Si los planes de GRU Space se hacen realidad, la idea de construir un hotel en la Luna podría pasar de la ciencia ficción a un proyecto real. Sin embargo, su puesta en marcha, el precio final de las habitaciones y las posibilidades de llevar a los turistas a la Luna dependen aún de la resolución de muchas cuestiones técnicas y organizativas.