Una ballena gigante embiste una embarcación familiar y la hunde

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Una ballena gigante embiste una embarcación familiar y la hunde

En el estado estadounidense de Alaska, una simple noche en familia se convirtió inesperadamente en una lucha por la supervivencia. Mientras los padres y su hijo de 23 años dormían a bordo, una ballena gigante golpeó la embarcación, que comenzó a hundirse.

El incidente ocurrió en la zona de Glacier Bay, alrededor de las 23:30. Los familiares oyeron de repente un fuerte impacto y un extraño estruendo. Después, el velero, construido en la década de 1960, comenzó a hundirse rápidamente.

Al comprender la gravedad de la situación, los familiares no perdieron tiempo: se pusieron los chalecos salvavidas y tuvieron que nadar hacia la orilla en plena oscuridad. Recorrieron aproximadamente 130 yardas, es decir, cerca de 120 metros, y lograron llegar a tierra firme.

La familia permaneció en la orilla hasta que llegaron los rescatistas. Encendieron una fogata para pasar la fría noche y esperar ayuda.

Los familiares supusieron que la embarcación había sido golpeada precisamente por la ballena gigante que habían visto en la zona esa misma mañana. Sin embargo, más tarde se confirmó que no era una simple sospecha.

Durante la inspección de la embarcación, encontraron un pequeño fragmento parecido a piel de ballena . Los biólogos también confirmaron que el fragmento procedía realmente de una ballena.

Los especialistas señalaron que la ballena no atacó la embarcación intencionadamente, sino que pudo aparecer frente a ella mientras perseguía peces bajo el agua.

Lo más importante es que la colisión tampoco parece haber sido mortal para la ballena. Según la evaluación preliminar de los biólogos, el gigantesco animal marino podría no haber sufrido heridas graves.

El velero familiar construido en la década de 1960 está siendo reparado. Pero la familia, que tuvo que escapar en plena oscuridad de una embarcación que servía como su hogar en cuestión de minutos, probablemente no olvidará esta noche durante mucho tiempo.

AlaskaEE. UU.Glacier Bay
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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