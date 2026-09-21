Se ha determinado cuál es el mejor hotel del mundo

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Se ha determinado cuál es el mejor hotel del mundo

En Hong Kong, Rosewood Hong Kong ha mantenido el primer puesto en el ranking de los 50 mejores hoteles del mundo de 2026 presentado en París, por segundo año consecutivo. Así, se convierte en el primer hotel en la historia de este ranking en ganar dos veces.

Situado en el distrito de Tsim Sha Tsui, este hotel de 65 plantas ocupó el 3er lugar en 2024 y subió al primero en 2025. Este año mantiene su título como el mejor hotel de Asia.

El hotel cuenta con 413 habitaciones y 11 restaurantes.

En las 43 plantas del edificio 413 habitaciones y suites están ubicadas. Además, en el hotel operan 11 restaurantes. Entre ellos,

el galardonado con estrella Michelin The Legacy House y Chaat, especializado en cocina francesa Marmo Bistro, así como Holt's Café son lugares destacados.

Dentro del edificio funcionan dos bares. Uno de ellos, DarkSide , ocupó el puesto 17 en el ranking de los mejores bares de Asia en 2024.

El hotel pone especial atención en la salud y el descanso. Aquí se encuentran el spa Asaya, una piscina y cabañas adaptadas para tratamientos.

El top 3 está dominado por hoteles asiáticos.

En el ranking de 2026, Capella Bangkok subió una posición respecto al año anterior, alcanzando el 2º lugar.

Cerca de allí, Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River ocupó el 3er puesto. Además, la marca Rosewood ganó un premio especial por ser la cadena hotelera más reconocida.

Los 10 mejores hoteles del mundo

  1. Rosewood Hong Kong — Hong Kong

  2. Capella Bangkok — Tailandia

  3. Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River — Tailandia

  4. Atlantis The Royal — Dubái

  5. Passalacqua — Lago de Como, Italia

  6. Rosewood São Paulo — Brasil

  7. Mandarin Oriental Qianmen — Pekín, China

  8. Upper House Hong Kong — Hong Kong

  9. Chablé Yucatán — Chocholá, México

  10. Mandarin Oriental Bangkok — Tailandia

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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