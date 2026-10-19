Una mujer surcoreana se sometió a 400 cirugías plásticas en 15 años

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Una mujer surcoreana se sometió a 400 cirugías plásticas en 15 años

En Corea del Sur, una mujer causó un gran debate en Internet tras revelar que ha gastado 300 millones de wones, unos 210.000 dólares, en diversos procedimientos estéticos durante los últimos 15 años. Gil Li-won afirmó haberse sometido a cerca de 400 procedimientos cosméticos en ese tiempo.

La mujer participó en el programa «It's Okay to Be a Martian» del canal tvN STORY y contó que comenzó con la cirugía plástica en 2010. Según relató, aumentó de peso mientras estudiaba para los exámenes de ingreso a la universidad y las personas a su alrededor se burlaban de su aspecto. Más tarde, uno de sus exnovios también criticó su físico, lo que la impulsó a buscar cambios.

Gil no reveló cuál fue su primer procedimiento, pero esa experiencia inicial le permitió descubrir las posibilidades de la cirugía estética y, desde entonces, continuó realizándose diversos tratamientos. A pesar de la gran suma invertida, manifestó que no tiene intención de detenerse por completo.

«Mi novio, con quien salí entre los 27 y 30 años, criticaba constantemente mi apariencia. Eso destruyó mi confianza. Quería cambiarme por completo. Aun así, no me arrepiento de las operaciones. Ahora estoy satisfecha con mi aspecto y me siento segura», dijo Gil Li-won.

Explicó que en los últimos 15 años se ha sometido a transferencias de grasa en la frente, cambios en la forma de las orejas, blefaroplastia, corrección de ojos, rinoplastia, reducción del espacio entre la nariz y el labio superior, y remodelación de mentón y contorno facial. También se ha realizado creación y eliminación de hoyuelos, rellenos labiales, rellenos en hombros y clavículas, tratamiento de arrugas en el cuello y aplicación de bótox.

Además, la mujer mencionó procedimientos con agujas en la zona de los glúteos, cirugías correctivas tras liposucciones, inyecciones de células madre y diversos tratamientos de cuidado de la piel.

«Si sumo todos los procedimientos cosméticos y mis visitas al dermatólogo, son cerca de 400. Se han ido acumulando con el tiempo», comentó la mujer surcoreana.

Gil Li-won admitió que aún desea cambiar aspectos de su apariencia, pero ha decidido seguir el consejo de un médico en una clínica de liposucción. El especialista le recomendó no buscar demasiados cambios y enfocarse en mantener su estado actual.

A pesar de ello, la mujer señaló que visita casi a diario clínicas de dermatología y medicina oriental para mantener su apariencia.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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