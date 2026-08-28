Mujer de 51 años fallece tras seis cirugías plásticas

En Brasil, una empresaria de 51 años falleció pocas horas después de someterse a seis cirugías estéticas simultáneas en el rostro y el cuello.

Andreia Vieira Gaspar murió la madrugada del 12 de agosto en un hospital de Goiânia, tras la intervención. La operación, que duró casi 10 horas, abarcó varios procedimientos cosméticos complejos.

Se le realizó un lifting facial profundo, levantamiento de frente, perfilado de mandíbula, blefaroplastia, liposucción de cuello e inyección de nanograsa.

Según los informes, tras salir del quirófano, Andreia presentó una fuerte hinchazón en la cara y el cuello, además de dificultad para respirar. Durante la noche, su estado empeoró, aumentando el dolor en el cuello y los problemas respiratorios.

Le dijo a su hermana, Djiane Vieira: «Hermana, me estoy muriendo», dijo.

Posteriormente, Djiane pidió ayuda en un grupo de chat con el equipo médico, informando que su hermana estaba en estado grave. Afirmó haber solicitado ayuda inmediata a los médicos, pero que inicialmente nadie respondió.

El informe médico presentado por la familia de Andreia señala que su muerte fue causada por una trombosis aguda e infarto pulmonar. Esto quedó registrado.

La empresaria vivía en España desde hace cinco años y viajó a Brasil para realizarse esta operación estética. Según su familia, era un sueño que tenía desde hacía varios años.

Su hermana Djiane contó que Andreia ahorró dinero durante dos años para la operación. Indicó que los costos ascendieron a 118 mil reales brasileños, es decir, aproximadamente 16,8 mil libras esterlinas.

Se supo que Andreia, quien anteriormente dirigía un salón de belleza en Goiânia, comenzó a ahorrar para la cirugía hace casi dos años. Su familia destacó que contactó al equipo médico a través de redes sociales y que los acuerdos iniciales se hicieron por mensajes.

Los familiares de la fallecida también cuestionaron las condiciones del hospital donde se realizó la operación. Alegaron que la institución médica no contaba con una unidad de cuidados intensivos.

La fiscalía del estado de Goiás solicitó el inicio de una investigación policial por un posible delito de homicidio culposo por negligencia.

La familia de Andreia también cuestiona el proceso de atención médica postoperatoria. Consideran que se podría haber brindado la asistencia necesaria antes de que su estado se deteriorara drásticamente.

La abogada Cristiene Pereira Couto, en nombre del Hospital Ankar, declaró que la paciente recibió asistencia médica inmediata tan pronto como surgió la emergencia. Según ella, el personal médico y de enfermería tomó las medidas necesarias adecuadas a la condición de la paciente.

Asimismo, los representantes del hospital enfatizaron que los exámenes preoperatorios de Andreia se realizaron en instituciones externas antes de su ingreso al Hospital Ankar. Tras la emergencia, se le brindó la atención correspondiente con los recursos disponibles en la institución.

El cirujano Dr. Lessandro Martins, quien realizó la operación, expresó su profunda tristeza por el fallecimiento de Andreia y envió sus condolencias a la familia. El médico confía en que la investigación demostrará que la atención postoperatoria se realizó conforme a los protocolos.