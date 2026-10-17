Kazajistán: una mujer se queda atrapada con un conector de tubería de plástico en la cabeza al grabar un video

Meken Alimbetova, una mujer de 40 años que vive en Shymkent, Kazajistán, se encontró en una situación incómoda mientras grababa un video para las redes sociales. La mujer, que trabaja en una tienda de fontanería, se puso un conector de tubería de plástico en la cabeza, pero no pudo quitárselo por sí misma.

Según informaron los medios locales, sus compañeros también intentaron retirar la pieza de plástico, pero no tuvieron éxito. Como resultado, la mujer tuvo que acudir a un centro médico.

Tal como reportó la publicación Krisp.kz, en el centro médico lograron retirar el objeto de la cabeza de la mujer sin causarle daños.

El video del incidente se difundió ampliamente en las redes sociales. Al momento de la publicación de la noticia, el clip ya contaba con más de cinco millones de reproducciones.