Bloqueo del estrecho de Ormuz y golpe al sector bancario: las acciones de los gigantes de EE. UU. se desploman

La tensa situación geopolítica en torno al estrecho de Ormuz, arteria petrolera vital, y el bloqueo del transporte de mercancías han asestado un duro golpe al mercado mundial. Según la influyente agencia Bloomberg , la inflación provocada por el aumento de los precios del combustible ha desencadenado una fuerte crisis en el sector bancario estadounidense.

Las grandes instituciones financieras han sufrido pérdidas inesperadas: Bank of America, State Street y Citigroup , gigantes bancarios cuyas acciones se desplomaron en dos dígitos en pocos días.

Crisis energética y subida de tipos de la Fed al 4 %

Los problemas en la cadena financiera se aceleraron debido a la confrontación geopolítica:

Fuerte encarecimiento de la energía: El cierre del estrecho de Ormuz disparó los precios del petróleo y el gas en el mercado mundial, lo que aumentó la presión inflacionaria directa sobre la economía de EE. UU.;

Decisión de la Reserva Federal: Para frenar la aceleración de la inflación, la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) elevó inmediatamente el tipo de interés básico al 4 % ;

Triple golpe: Mantener los tipos de interés en niveles altos ha ralentizado el crecimiento económico y aumentado drásticamente las pérdidas por impago de créditos para los bancos comerciales. Los analistas de Bloomberg Intelligence señalan que estos factores ejercen una presión combinada sobre el sistema bancario.

Pérdidas de los gigantes bancarios de EE. UU.: cifras y hechos

Al cierre de las operaciones bursátiles, los bancos más influyentes de Estados Unidos perdieron una gran parte de su capitalización:

Bank of America vio sus acciones caer un 18 % ;

State Street vio el valor de sus títulos bajar un 14 % ;

Citigroup vio sus activos depreciarse un 10 % .

La caída más larga en 18 años

El sistema bancario estadounidense atraviesa una de las pruebas más serias de las últimas dos décadas:

Caída del índice KBW: El índice KBW , que refleja la situación de los 24 bancos más grandes de EE. UU., lleva seis semanas cayendo ininterrumpidamente;

Antirrécord de 18 años: Se registró oficialmente como la serie de caídas más larga desde la crisis financiera mundial de 2008;

13 % por debajo del pico de agosto: En comparación con los máximos observados el pasado agosto, este índice ha caído en total cerca de un 13 % .

Si no se resuelve la tensión en el estrecho de Ormuz, la escasez de petróleo y los altos tipos de interés podrían mantener una inestabilidad a largo plazo, no solo para el sistema bancario estadounidense, sino para todas las bolsas mundiales.