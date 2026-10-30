Arabia Saudita derribó un dron hutí cerca de La Meca

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Arabia Saudita derribó un dron hutí cerca de La Meca

El 30 de octubre, un dron, supuestamente lanzado por los hutíes de Yemen, fue interceptado cerca de la ciudad de La Meca, en Arabia Saudita. La coalición liderada por el país informó que sus fuerzas de defensa aérea detectaron y destruyeron el vehículo no tripulado, según informó Associated Press.

El portavoz de la coalición, el general de división Turki al-Maliki, declaró que el dron fue interceptado en la región de La Meca. Sin embargo, no proporcionó detalles sobre cuál era el objetivo exacto del dispositivo.

Yahya Sari, portavoz militar de los hutíes, negó que se hubiera realizado un ataque contra La Meca o territorio saudí. Afirmó que las operaciones militares del grupo están dirigidas contra las instalaciones petroleras y bases militares de Arabia Saudita.

Cabe señalar que Arabia Saudita ha informado anteriormente sobre la intercepción de misiles y drones dirigidos hacia La Meca y Medina. Los hutíes han negado en repetidas ocasiones las acusaciones de haber atacado las ciudades sagradas.

Asimismo, el 29 de octubre, un petrolero fue atacado con artefactos explosivos en el estrecho de Ormuz. El Reino UnidoSegún la oficina de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), individuos en una pequeña embarcación colocaron dos artefactos explosivos en la parte superior del petrolero. Las explosiones resultantes provocaron un incendio en la sala de máquinas y el petrolero detuvo temporalmente su navegación.

Posteriormente, el incendio fue extinguido y el petrolero continuó su viaje. Los miembros de la tripulación resultaron ilesos y no hubo daños al medio ambiente marino. Aún no se ha revelado quién está detrás del ataque.

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