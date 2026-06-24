Elon Musk pierde su estatus de trillonario y cae su récord

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Elon Musk pierde su estatus de trillonario y cae su récord

La fortuna del empresario estadounidense Elon Musk ha caído por debajo del límite del billón de dólares. Según datos de Bloomberg, su fortuna actual asciende a 957.000 millones de dólares. Sin embargo, en los cálculos de Forbes, la fortuna de Musk todavía se estima en alrededor de 1,1 billones de dólares.

Cabe recordar que Elon Musk se convirtió en el primer trillonario de la historia el 12 de junio. Sin embargo, el 23 de junio, las acciones de SpaceX bajaron un 3,9%, cayendo el precio de una acción a 148,57 dólares. Como resultado, la capitalización de mercado de la empresa disminuyó a 1,99 billones de dólares.

De esta manera, SpaceX cayó por debajo del límite de los 2 billones de dólares por primera vez después de su IPO récord y descendió al séptimo lugar en el ranking de las empresas públicas más grandes del mundo. Esta fue la cuarta sesión de trading consecutiva de pérdida de capitalización para la empresa.

Para su información, en junio, SpaceX recaudó más de 85.000 millones de dólares a través de su IPO y el valor de la empresa superó los 2,9 billones de dólares. Este proceso convirtió a Elon Musk en el primer trillonario y creó más de 4.400 nuevos millonarios entre los empleados de la empresa. Sin embargo, desde entonces, el valor de la compañía ha disminuido aproximadamente 550.000 millones de dólares respecto a sus máximos.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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