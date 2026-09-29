¿Ha aceptado Irán una condición importante? Los medios informan

Han circulado informes de que Irán habría aceptado detener el proceso de enriquecimiento de uranio a cambio de un alivio de las sanciones. Así lo informó Al Hadath citando sus fuentes. Sin embargo, más tarde, el canal de televisión iraní Press TV desmintió esta información basándose en una fuente del gobierno del país.

Se informa que los mediadores que participan en la organización de negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán exigieron ciertas concesiones a Teherán sobre su programa nuclear. Intentaron facilitar la consecución de un acuerdo entre las partes.

Al mismo tiempo, Press TV indicó, a través de su fuente, que Irán no está llevando a cabo actualmente negociaciones sobre su programa nuclear. Subrayó que la posición de Teherán sobre este asunto no ha cambiado y que Al Hadath difundió una información que no corresponde a la realidad. El desmentido de una fuente oficial iraní muestra también que la información no está confirmada por el momento.

Como contexto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, había declarado antes de la difusión de estas noticias que la única forma de salir de la tensión actual en las relaciones con Estados Unidos era la negociación. En los últimos días, también se informó que representantes de Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones separadas a través de mediadores.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró que podrían celebrarse nuevas negociaciones con Irán. Según él, Teherán está interesado en un acuerdo, pero las condiciones propuestas por la parte iraní no satisfacen a Washington. Trump había rechazado previamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones de paz, pero más tarde afirmó que podrían celebrarse nuevas negociaciones.

Recordemos que anteriormente, The Wall Street Journal escribió, citando a funcionarios estadounidenses, que Trump había rechazado la propuesta de paz de Irán que contemplaba la reapertura del estrecho de Ormuz y el cese de los combates en la región en siete días. Según la propuesta iraní, el estrecho de Ormuz debía reabrirse en siete días y las negociaciones nucleares debían reanudarse, a condición de que Estados Unidos aliviara las sanciones, levantara el bloqueo marítimo y cesara el fuego.

Por el momento, la información de que Irán ha aceptado detener el enriquecimiento de uranio no está confirmada oficialmente. Al contrario, una fuente iraní ha desmentido abiertamente esta noticia.