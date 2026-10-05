Irán espera el cumplimiento de siete condiciones por parte de EE. UU. para abrir el estrecho de Ormuz

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Irán espera el cumplimiento de siete condiciones por parte de EE. UU. para abrir el estrecho de Ormuz

Irán ha anunciado que no abrirá completamente el estrecho de Ormuz hasta que se cumplan siete condiciones acordadas con Estados Unidos. Esta declaración fue realizada el 4 de octubre por Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y negociador jefe con EE. UU., según informó Reuters.

Según Ghalibaf, Teherán propuso un plan de siete días para la apertura del estrecho al margen de la Asamblea General de la ONU. Si se cumplen las condiciones establecidas, la vía navegable podría abrirse y el tráfico habitual de buques restaurarse en una semana. Estados Unidos respondió a esta propuesta a través de la mediación de Qatar.

El presidente del Parlamento iraní subrayó que la postura del país es firme. Según sus palabras, el estrecho de Ormuz no se abrirá hasta que se cumplan las siete condiciones definidas en el acuerdo temporal de junio y basadas en el «Memorando de Islamabad».

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, también confirmó que la respuesta de Washington fue entregada a Teherán a través de mediadores. Señaló que las propuestas estadounidenses mantienen las posiciones previas, especialmente en cuestiones relacionadas con el programa nuclear iraní.

Teherán afirma que, en esta etapa, el enfoque principal está en restaurar la seguridad y normalizar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. La parte iraní exige pasos concretos por parte de EE. UU. para abrir la vía navegable.

En tiempos de paz, aproximadamente una quinta parte del flujo mundial de petróleo y gas natural licuado transita por el estrecho de Ormuz. Por ello, su apertura o cierre podría afectar significativamente al mercado energético global.

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