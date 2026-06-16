Las personas más ricas del mundo aumentan su fortuna a niveles récord en un día

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Las personas más ricas del mundo aumentan su fortuna a niveles récord en un día

El 15 de junio, el crecimiento de los mercados mundiales tuvo un gran impacto en la riqueza de las personas más acaudaladas del mundo. Según Bloomberg, los activos totales de las 500 personas más ricas aumentaron 336.000 millones de dólares en un día.

Este indicador se considera el mayor crecimiento diario en la historia de las observaciones. Como resultado, su riqueza total alcanzó los 13,3 billones de dólares.

Elon Musk, por su parte, avanzó en la lista, elevando su fortuna a 1,27 billones de dólares.

El sentimiento positivo en los mercados fue impulsado por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre el estrecho de Ormuz, así como por la alta demanda de acciones de SpaceX.

BloombergElon MuskEE. UU.IránSpaceX
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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