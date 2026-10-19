Un hombre hospitalizado tras comer 3 kilogramos de gominolas en tres días

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Un hombre hospitalizado tras comer 3 kilogramos de gominolas en tres días

En el Reino Unido, un camionero de 33 años necesitó atención médica urgente tras consumir una cantidad excesiva de gominolas en poco tiempo. Fue trasladado al hospital con fuertes dolores abdominales y otros síntomas graves.

Nathan Remington, de Yorkshire, pidió un bote de 3 kilogramos de gominolas Haribo Cola a través de Amazon debido a su afición por los dulces. El hombre terminó de comer los dulces, con un valor energético total de 10 461 kilocalorías, en solo tres días.

Poco después, sufrió fuertes dolores abdominales, sudoración excesiva, hipertensión y sudores fríos. Inicialmente, los médicos sospecharon una intoxicación alimentaria, pero exámenes adicionales revelaron una cantidad de gelatina en el sistema digestivo mucho mayor de lo normal. Como resultado, a Nathan le diagnosticaron diverticulitis aguda.

¿Qué es la diverticulitis?

La diverticulitis es una enfermedad relacionada con la inflamación o infección de pequeñas bolsas que se forman en la pared del colon. Uno de sus síntomas principales es un dolor intenso y persistente en la parte inferior izquierda del abdomen. También pueden presentarse fiebre, escalofríos, indigestión y vómitos.

En casos graves, existe la posibilidad de complicaciones peligrosas como la perforación de la pared intestinal y peritonitis. En algunos pacientes, también puede aparecer sangre o mucosidad en las heces.

El hombre estuvo hospitalizado seis días

Los médicos prohibieron temporalmente a Nathan ingerir alimentos y bebidas por vía oral e iniciaron un tratamiento con líquidos intravenosos. Debido a la fiebre alta y al fuerte dolor abdominal, fue tratado en la unidad de cuidados intensivos durante seis días.

Afortunadamente, el hombre se ha recuperado por completo. Sin embargo, después de este incidente, es probable que se abstenga de comer gominolas durante mucho tiempo.

Este suceso recuerda que el consumo excesivo de dulces puede dañar la salud. Si aparecen síntomas como dolor abdominal intenso o persistente, fiebre y vómitos, es importante acudir al médico en lugar de automedicarse.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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