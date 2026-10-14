Un secreto de 4 000 años revelado por las aguas: Una sensación arqueológica inesperada en Gran Bretaña

En Gran Bretaña, el calor anómalo y la sequía sin precedentes observados este verano provocaron un descubrimiento histórico inesperado. Debido a una caída drástica en el nivel del agua en el embalse de Fernworthy, ubicado en el condado de Devon, en el suroeste de Inglaterra, quedó al descubierto un antiguo asentamiento de la Edad del Bronce que había permanecido sumergido.

Según informó el prestigioso periódico británico The Independent, los arqueólogos descubrieron monumentos únicos y objetos valiosos pertenecientes a diferentes períodos de la historia humana en el fondo del embalse seco.

Un asentamiento de 4 000 años bajo el agua: ¿Qué se encontró?

Como resultado del retroceso de las aguas, varios milenios de historia aparecieron ante los ojos de los arqueólogos:

Casas de la Edad del Bronce: Los investigadores identificaron en el fondo del embalse 8 casas circulares de piedra de unos 4 000 años de antigüedad; Complejos antiguos:

Además de las casas, se supo que en la zona se conservaron círculos de piedra (crómlechs) y antiguos túmulos funerarios; Monedas de la época Tudor:

Asimismo, durante las excavaciones e inspecciones, se encontraron monedas de la dinastía Tudor del siglo XVI, concretamente de la década de 1540, lo que demuestra que este lugar fue utilizado activamente por los humanos en siglos posteriores. Calor anómalo y crisis hídrica: Récords históricos

La exposición de los monumentos arqueológicos en la zona fue causada por

una escasez crítica de recursos hídricos en toda Gran Bretaña: Queda el 30 % en el embalse de Fernworthy: Debido a la ola de calor veraniega, las reservas en el embalse de Fernworthy cayeron a solo

el 30 % de su capacidad total; Escasez en todo el país: El nivel medio del agua en todos los embalses del reino registra un indicador un 20 % por debajo

de la norma estacional. De los 31 grandes embalses bajo vigilancia, 12 ni siquiera están llenos hasta la mitad, y 8 muestran un nivel peligrosamente bajo; Secado de aguas subterráneas: El nivel de las aguas subterráneas también está disminuyendo constantemente y, según las autoridades, se necesitarán meses de clima lluvioso para devolverlas a su estado original. ¿Hasta cuándo durará la sequía?

Durante la temporada de verano, Gran Bretaña fue azotada por cinco fuertes olas de calor, las temperaturas rompieron récords históricos varias veces, provocando incendios forestales y una escasez de agua a gran escala. Las regiones del sur de Inglaterra se vieron especialmente afectadas. Aunque los análisis de los meteorólogos sobre las precipitaciones otoñales podrían aliviar ligeramente la situación en muchas áreas, según las previsiones de los expertos, una grave sequía podría persistir en las regiones de Devon, Cornualles y el Este de Inglaterra

hasta principios de abril de 2027.

Yoz mavsumida Buyuk Britaniyani birdaniga beshta kuchli issiqlik to‘lqini qamrab oldi, harorat bir necha bor tarixiy rekordlarni yangilab, o‘rmon yong‘inlari va keng ko‘lamli suv tanqisligini keltirib chiqardi. Bundan ayniqsa Angliyaning janubiy hududlari jiddiy zarar ko‘rdi.

Sinoptiklarning kuzgi yog‘ingarchilik bo‘yicha tahlillari ko‘p hududlarda vaziyatni biroz yengillashtirishi mumkin bo‘lsa-da, ekspertlarning prognoziga ko‘ra, Devon, Kornuoll va Sharqiy Angliya hududlarida jiddiy qurg‘oqchilik 2027 yilning aprel oyi boshigacha saqlanib qolishi mumkin.