Un repartidor gana 3 millones de dólares haciendo exámenes en lugar de estudiantes

Se ha desmantelado un enorme esquema de fraude en el Reino Unido: un repartidor de Amazon fue condenado a 3 años de prisión por ganar casi 3,1 millones de dólares (2,4 millones de libras esterlinas) realizando exámenes y trabajos de curso en nombre de estudiantes, informó la BBC.

Según la información, Shahid Adnan, de 43 años y poseedor de un doctorado, prestaba servicios remunerados a estudiantes mientras trabajaba como repartidor. Se encargaba de aprobar tests, escribir exámenes y preparar trabajos de curso.

Se señala que, en algunos casos, llegó a cobrar hasta 18.000 dólares por estos servicios.

El esquema criminal fue descubierto en 2023. Después de que un estudiante entregara un trabajo preparado a un profesor, se descubrió durante la revisión que en una memoria USB había nombres de usuario y contraseñas para acceder al sistema universitario.

Fue a través de esto que Adnan accedió al sistema mediante las cuentas de los estudiantes para realizar los trabajos en su lugar.

Durante la investigación, se encontró una gran cantidad de dinero en efectivo en su casa y se determinó que tenía más de 3,1 millones de dólares en sus cuentas bancarias. Se cree que pudo haber realizado diversos trabajos académicos para unos 124 estudiantes de todo el mundo.