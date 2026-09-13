«¡Sería fantástico!»: Trump apoya la reunificación de Irlanda e Irlanda del Norte

Se ha producido una declaración geopolítica explosiva que podría fracturar gravemente la tradicional «relación especial» entre Estados Unidos y el Reino Unido. El jefe de la Casa Blanca, Donald Trump ha declarado abiertamente que es partidario de la reunificación de Irlanda del Norte, actualmente parte del Reino Unido, con la República de Irlanda en un solo Estado. Durante una reunión en Dublín con el primer ministro irlandés Micheál Martin, Trump calificó esta unión histórica como una «perspectiva fantástica», subrayando que este proceso ocurrirá tarde o temprano. Esta postura, que afecta directamente a la integridad territorial británica, ha causado un gran revuelo diplomático a pesar de la firme oposición de las autoridades de Londres. ¿Qué hay detrás de la inesperada réplica de Trump en Dublín, cómo reaccionó Londres y podría reavivarse el «conflicto irlandés» detenido por el Acuerdo de Belfast de 1998?

«Esto sucederá»: las contundentes opiniones de Trump en Dublín

El presidente estadounidense expuso sus puntos de vista sobre la reunificación de las dos Irlandas ante los periodistas:

«Una reunificación fantástica»: «No quiero causar problemas, pero les diré que me encantaría verla reunificada. Esto terminará ocurriendo... Creo que sería fantástico», declaró Trump sin ocultar su deseo;

Injerencia en la soberanía británica: Sin mostrar la menor incomodidad por opinar contra la integridad territorial británica, el presidente comentó con frialdad que Londres probablemente «tendrá algo que decir al respecto»;

Reunión con el primer ministro irlandés: Estas resonantes declaraciones se produjeron durante las negociaciones oficiales de Trump en Dublín con el primer ministro de la República de Irlanda, Micheál Martin.

Confrontación abierta con Londres: ¿está el referéndum en la agenda?

La declaración de Trump fue un golpe directo a la postura firme del primer ministro británico:

Contra el rechazo de Andy Burnham: Estas palabras de Trump contradicen radicalmente la reciente declaración oficial del primer ministro británico Andy Burnham, quien había subrayado que un referéndum sobre la salida de Irlanda del Norte del Reino Unido «no estaba en la agenda»;

Las normas del Acuerdo de Belfast de 1998: Según los términos de este acuerdo histórico, que puso fin a tres décadas de conflictos sangrientos y terrorismo, un referéndum sobre la secesión de Irlanda del Norte solo puede celebrarse por decisión del gobierno británico;

División en el ánimo de la población: Aunque muchas encuestas muestran que la mayoría de la población de la región prefiere seguir siendo parte del Reino Unido, la situación sigue siendo compleja.

Las consecuencias del Brexit y el renacimiento de la «cuestión irlandesa»

La salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) ha avivado este antiguo conflicto:

Aumentan los partidarios de romper con Londres: Tras el Brexit, el número de personas en Belfast que desean romper los lazos con Londres para unirse a la República de Irlanda, miembro de la UE, ha aumentado considerablemente;

Barreras económicas y aduaneras: Los controles aduaneros marítimos entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte están alimentando el descontento entre la población local y la élite empresarial;

El factor Trump y la diplomacia global: El apoyo abierto del líder estadounidense a un tema tan sensible podría envalentonar a los círculos nacionalistas en Irlanda del Norte y provocar una grave crisis en la política interna británica.

Esta declaración de Donald Trump ha puesto a prueba no solo las delicadas relaciones entre el Reino Unido e Irlanda, sino también la alianza entre Washington y Londres. La idea de una «Irlanda unida» ahora no solo resuena en boca de los políticos locales, sino también en la del jefe de la Casa Blanca.

En su opinión, ¿el llamado de Donald Trump a la reunificación de Irlanda del Norte con la Irlanda independiente es una injerencia abierta en los asuntos internos de un país aliado o una exigencia de justicia histórica? ¿Cree que Irlanda del Norte terminará separándose del Reino Unido? ¡Deje sus comentarios y comparta este análisis sobre este inesperado giro geopolítico con todos sus amigos amantes de la política mundial!