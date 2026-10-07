Se ha dado un paso diplomático importante, de gran relevancia para la geopolítica de la región del Cáucaso y Europa. El Reino Unido y los gobiernos de Azerbaiyán han alcanzado un consenso total sobre el texto de un acuerdo histórico que eleva oficialmente sus relaciones a un nuevo nivel: el de asociación estratégica.

Esta importante noticia fue anunciada en Bakú durante la 8.ª reunión de la comisión intergubernamental conjunta sobre cooperación comercial y económica por el ministro de Estado de Comercio del Reino Unido, del Ministerio de Empresas, Innovación y Ciencia, Anas Sarwar ha declarado.

Firma esperada por Aliyev y el Primer Ministro británico: el trabajo comienza ahora

El ministro de Estado destacó que ambos países acordaron el año pasado elevar sus relaciones al nivel de asociación estratégica y que se han llevado a cabo intensas negociaciones sobre el texto oficial durante el último periodo:

Firma al más alto nivel: «Espero con ansias la reunión entre el Primer Ministro británico y el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev para firmar conjuntamente esta asociación estratégica», dijo el representante del gobierno británico;

No perder tiempo: Sin esperar a la ceremonia oficial de firma, las partes acordaron crear un grupo de trabajo especial para implementar este acuerdo y aportar beneficios prácticos concretos a los ciudadanos de ambos países.

Desde la defensa hasta la energía: prioridades de cooperación

La asociación estratégica en este nuevo formato cubrirá simultáneamente una serie de áreas vitales:

Seguridad y defensa: Estabilidad regional, fortalecimiento de las capacidades de defensa y cooperación sistemática en seguridad;

Economía e innovación: Aumento del volumen de comercio bilateral, atracción de nuevas tecnologías y ampliación del entorno de inversión mutua;

Energía e infraestructura: Desarrollo de proyectos de energía tradicional y verde, así como el fortalecimiento de los vínculos en el sistema educativo.

Las autoridades azerbaiyanas destacaron que, en esta etapa, el enfoque principal está en estimular el crecimiento económico y atraer grandes inversiones a los mercados de ambos países.

30 años de cimientos sólidos y el papel de bp

La cooperación económica entre Londres y Bakú ha sido la base de los proyectos más exitosos de la región durante los últimos treinta años:

«El contrato del siglo» y la seguridad energética: Durante más de 30 años, las empresas británicas, en particular el gigante energético mundial bp y sus socios han sido actores clave en el desarrollo económico de Azerbaiyán;

Suministro fiable de Europa: Las inversiones británicas, junto con el conocimiento y la experiencia modernos, sirvieron de base para que Azerbaiyán exportara sus vastos recursos de hidrocarburos a los mercados mundiales y fortaleciera su papel decisivo en el sistema de seguridad energética de Europa.

Se espera que el nuevo acuerdo de asociación estratégica lleve la alianza entre Azerbaiyán y el Reino Unido a una nueva etapa geopolítica, no solo en el Cáucaso Sur, sino también en las rutas de tránsito que conectan Europa y Asia.