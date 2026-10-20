Kim Jong-un, de quien se dijo que estaba en coma, reaparece inesperadamente

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Kim Jong-un, de quien se dijo que estaba en coma, reaparece inesperadamente

El líder norcoreano Kim Jong-un apareció en público tras informes no confirmados de que su salud se había deteriorado y que había entrado en coma.

Según la agencia estatal de noticias KCNA, visitó una exposición de ropa y calzado el 19 de octubre. En el evento estuvo acompañado por su esposa Ri Sol-ju y su hija Ju-ae. Las fotos publicadas muestran a Kim Jong-un observando los productos de la exposición y hablando con funcionarios.

Anteriormente, circulaban rumores en las redes sociales de que el líder norcoreano había sufrido una hemorragia cerebral, estaba en coma y había sido trasladado a China para recibir tratamiento. Sin embargo, estas afirmaciones aún no han sido confirmadas con pruebas fiables.

Los rumores sobre la salud de Kim Jong-un han surgido en varias ocasiones anteriores. Cuando desaparece de la vida pública por un tiempo, surgen diversas especulaciones sobre su salud y su posible sucesor.

Kim Jong-unRi Sol-juKCNACorea del NorteSalud
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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