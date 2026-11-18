Corea del Norte líder de Kim Jong-un La visita del líder norcoreano Kim Jong-un a la nueva zona turística de Samjiyon ha llamado la atención por sus imágenes inusuales. Sentado en un sillón de cuero colocado en una ladera nevada, fumó un cigarrillo mientras usaba gafas de sol. Mientras tanto, su hija Kim Ju-ae esquiaba en el nuevo complejo. Sin embargo, el objetivo principal de la visita era inspeccionar las obras de construcción de un gran centro de turismo de montaña en el norte del país.

Sillón, cigarrillo y su hija esquiando

Las fotos publicadas por la agencia de noticias estatal norcoreana KCNA muestran a Kim Jong-un acompañado de su esposa Ri Sol-ju y su hija Kim Ju-ae. El líder observó el complejo desde su sillón de cuero en la ladera nevada, mientras Ju-ae esquiaba vestida de blanco.

La visita de Kim Jong-un tuvo lugar los días 15 y 16 de noviembre, y las fotos se publicaron el 17 de noviembre.

¿Qué proyectos se están llevando a cabo en Samjiyon?

La ciudad de Samjiyon se encuentra cerca de la frontera con China, al pie del monte Paektu, que tiene una importancia histórica y simbólica para Corea del Norte. Pionyang planea convertir esta región en un centro importante de turismo de montaña.

Durante su visita, Kim Jong-un inspeccionó las siguientes instalaciones:

La estación de esquí en la región de Pukpotaesan;

Las obras de reconstrucción del aeropuerto de Samjiyon;

La línea ferroviaria turística;

Nuevos hoteles y centros de recreación;

Edificios residenciales para el personal.

El líder destacó la necesidad de ampliar la pista del aeropuerto de acuerdo con los estándares de la aviación internacional, lo que indica un plan para desarrollar la llegada de turistas por vía aérea.

El equipo de esquí de Kim Ju-ae también llamó la atención

Las fotos de la hija de Kim Jong-un esquiando también fueron objeto de debate en la prensa internacional. Los medios surcoreanos señalaron la presencia del logotipo de la marca suiza Stockli en sus esquís y bastones. Circularon especulaciones sobre si su ropa también podría pertenecer a marcas europeas costosas. Esta información no ha sido confirmada de forma independiente.

Las apariciones frecuentes de Kim Ju-ae junto a su padre en eventos importantes también atraen la atención de los observadores internacionales. La inteligencia surcoreana ha sugerido que podría estar siendo preparada como una posible sucesora, aunque no hay confirmación oficial.

Así, la visita a Samjiyon fue significativa no solo por las imágenes inusuales, sino también por los planes de Corea del Norte para expandir su infraestructura turística.