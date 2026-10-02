¡La inteligencia de Corea del Sur revela un secreto preocupante sobre la salud de Kim Jong-un!

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¡La inteligencia de Corea del Sur revela un secreto preocupante sobre la salud de Kim Jong-un!

¡Alrededor del cerrado y misterioso régimen de Corea del Norte, se han revelado datos impactantes sobre la salud del líder! La agencia nacional de inteligencia de Seúl de Kim Jong-un ha publicado un informe especial sobre su estado físico, indicando que el líder de Pyongyang sufre de obesidad mórbida. Según los análisis médicos, el peso del líder norcoreano ha alcanzado los 140 kilogramos, situándolo en un grupo de alto riesgo para enfermedades graves. Entonces, ¿qué otros detalles revelan los servicios de inteligencia sobre la vida de Kim Jong-un y qué tan peligrosa es la situación actual?

140 kg y riesgo cardiovascular

Corea del Sur según la información recopilada por los servicios especiales, el peso corporal del líder norcoreano ha vuelto a alcanzar un nivel máximo:

  • La cifra de 140 kilogramos: A través de inteligencia artificial y análisis de video, los servicios de inteligencia determinaron que el peso del líder ronda los 140 kg;

  • Obesidad severa: Esta cifra corresponde médicamente a un grupo de alto riesgo, lo que supone una carga pesada para el organismo;

  • Amenaza de enfermedades: Los expertos estiman que el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, hipertensión y diabetes es muy alto en Kim Jong-un;

  • Estable por ahora: A pesar de todos los factores negativos, el informe señala que, por el momento, no se han observado problemas agudos ni síntomas de enfermedad en sus actividades físicas.

Punto clave del informe de inteligencia

« Según la agencia de inteligencia de Seúl, el líder norcoreano pesa 140 kilogramos y tiene un alto riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, no se han observado problemas graves en su estado físico actual ».

La salud del líder de Pyongyang sigue siendo un factor geopolítico crucial para la seguridad regional y el control de armas nucleares.

Indicadores de salud de Kim Jong-un (Tabla)

Indicador / Factor

Datos y evaluación de inteligencia

Peso corporal identificado

Aproximadamente 140 kilogramos

Diagnóstico/Estado principal

Obesidad mórbida

Amenazas potenciales

Alto riesgo de enfermedades cardiovasculares

Estado actual

No se han notado obstáculos graves en sus actividades físicas

Fuente de información

Corea del Sur Agencia nacional de inteligencia (Seúl)

En su opinión, ¿cómo podrían estos riesgos para la salud de Kim Jong-un influir en la gobernanza de Corea del Norte y la política regional en el futuro? ¿Se verá obligado Pyongyang a abordar la cuestión de la sucesión?

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Kim Jong-unCorea del NorteInteligencia de SeúlRiesgos cardiovascularesGeopolítica
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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