Unos padres abandonan a su hijo de 10 años en el aeropuerto porque su pasaporte estaba caducado

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Unos padres abandonan a su hijo de 10 años en el aeropuerto porque su pasaporte estaba caducado

En el aeropuerto de El Prat de Barcelona, España, una pareja intentó volar a Marruecos dejando a su hijo de 10 años en la terminal porque su pasaporte estaba caducado. El incidente provocó el retraso del vuelo.

El vuelo fue interrumpido

Lilian Limasin, controladora aérea en el aeropuerto, relató este suceso en su cuenta de TikTok.

Explicó que el mes pasado, mientras supervisaba el vuelo de las 08:30 con destino a Casablanca, recibió un mensaje urgente solicitando retener el avión temporalmente.

El motivo fue que la policía catalana había encontrado a un niño de 10 años solo en el aeropuerto. El niño declaró que sus padres lo habían dejado allí y se habían ido.

El personal del aeropuerto intentó localizar a los padres sin éxito. Más tarde, se descubrió que estaban a bordo del avión hacia Casablanca. La Guardia Civil española solicitó entonces la detención del vuelo.

Los padres no querían cancelar el viaje

La investigación policial reveló que la pareja planeaba ir de vacaciones a Marruecos con sus dos hijos. Sin embargo, al revisar los documentos, se descubrió que el pasaporte del hijo mayor estaba caducado.

Como el pasaporte nacional del niño no era válido, debía viajar con un pasaporte español. Pero para ello se requería un visado, documento que la familia no tenía.

Lilian Limasin explicó que, en lugar de cancelar el viaje, los padres dejaron a su hijo en el aeropuerto, llamaron a un familiar para que lo recogiera y se apresuraron a subir al avión.

Según la controladora aérea, los padres consideraron esta acción como algo normal. La policía, sin embargo, no compartió esa opinión.

La pareja está acusada actualmente de abandono de menor y de causar un retraso significativo en el vuelo.

Según medios españoles, los servicios sociales están investigando el incidente. Las medidas contra los padres se conocerán al finalizar la investigación.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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