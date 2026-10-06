El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha publicado un nuevo informe de emergencia sobre el cambio climático global. Según este, una poderosa anomalía natural en el océano Pacífico — El Niño — la intensificación de este fenómeno podría dejar a más de 347 millones de niños que viven en 100 países del mundo atrapados en graves efectos negativos.

Los expertos de la organización internacional consideran especialmente el periodo de tres meses entre octubre y diciembre de 2026 como la fase de mayor riesgo.

Clima anómalo: inundaciones y tierras áridas

Según los análisis de UNICEF, en los próximos tres meses se observarán cambios climáticos extremos y fuera de lo común en diversas regiones del planeta:

Peligro bipolar: Mientras que en algunas zonas niveles de humedad sin precedentes y lluvias torrenciales provocarán inundaciones catastróficas, en otras regiones se crearán condiciones extremadamente secas, generando riesgo de sequía a gran escala;

Crisis en cadena: Las consecuencias de El Niño no se limitan solo a cambios meteorológicos. Provocan el desplazamiento forzado de millones de familias, escasez de agua potable, desnutrición y la propagación de enfermedades infecciosas epidémicas;

Preocupación estadística global: Según las estimaciones de UNICEF, actualmente un total de 1.100 millones de niños — es decir, casi la mitad de todos los niños — ya viven bajo la influencia de factores naturales peligrosos como el calor extremo, la sequía o las inundaciones.

La fuerza misteriosa que convierte desiertos en jardines: el fenómeno de Atacama

La magnitud sin precedentes del impacto de El Niño también se confirma con un caso registrado recientemente en Sudamérica:

Milagro de la naturaleza: En el desierto de Atacama en Chile, considerado uno de los puntos más secos del mundo, las lluvias récord provocadas por El Niño transformaron un suelo habitualmente de arena y piedras en un océano de flores coloridas;

Signo de inestabilidad climática: Este paisaje, aunque sorprendente a primera vista, es en realidad la prueba evidente de que el equilibrio natural de nuestro planeta se ha roto y el clima se vuelve impredecible.

Las organizaciones humanitarias internacionales instan a los gobiernos a tomar medidas urgentes y activar mecanismos de ayuda rápida para proteger a los niños y a los sectores vulnerables en las regiones propensas a sequías e inundaciones.