Una pareja española establece un récord corriendo 101 kilómetros esposados

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Una pareja española establece un récord corriendo 101 kilómetros esposados

Una pareja española ha entrado en el Libro Guinness de los Récords tras un desafío inusual. Lograron recorrer 101 kilómetros corriendo con las manos esposadas entre sí.

Para establecer este récord, la pareja eligió una ruta compleja perteneciente al ejército español que atraviesa zonas montañosas.

Según la información, Jessica Muñoz Paredes es policía y su marido, Pelayo Álvarez Revuelta, sirve en la Guardia Civil española. Debido a que su carrera profesional requiere una preparación física constante, este desafío les resultó algo familiar.

Sin embargo, correr esposados no fue sencillo. Los participantes debían sincronizar cada paso, coordinar el ritmo y controlar constantemente el estado de su pareja. Esto requería no solo resistencia física, sino también confianza mutua y trabajo en equipo.

Muchos corredores que comenzaron la carrera con ellos no lograron completar la distancia. Jessica y Pelayo, por su parte, finalizaron la prueba con éxito y registraron un resultado récord.

La pareja afirma que, con esta iniciativa, buscaban visibilizar la labor de las fuerzas de seguridad y demostrar la importancia de la cooperación y la confianza mutua. Además, con este logro, querían dar ejemplo a sus hijos sobre la determinación, la paciencia y la valentía ante las dificultades.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» editor
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