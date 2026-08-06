El Niño se intensifica: millones de personas en riesgo de hambre

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió que la intensificación del fenómeno climático El Niño podría exponer a las poblaciones de las regiones más vulnerables del mundo a que casi 50 millones de personas más se enfrenten al riesgo de hambre aguda en los próximos meses.

Según la organización, la fase aguda del hambre se refiere a una situación en la que las personas ya no pueden satisfacer siquiera sus necesidades alimentarias diarias más básicas. Los expertos señalan que el fortalecimiento de El Niño podría representar una grave amenaza para la seguridad alimentaria.

Según el director interino del Programa Mundial de Alimentos, Carl Skau, El Niño afectará negativamente la vida y los medios de subsistencia de millones de personas. Señala que cuanto antes se prepare la comunidad internacional para los riesgos relacionados con el clima, más vidas podrá salvar y más fuentes de ingresos de la población podrá proteger.

Según las estimaciones, El Niño se intensificará aún más en septiembre de este año. Como resultado, se espera que el número de personas que sufren una grave escasez de alimentos aumente de 225 a 274 millones, es decir, cerca de un 22 % .

Se prevé que las consecuencias más graves se registren en Centroamérica y en los países del sur de África . Asimismo, África Oriental, Asia Meridional y los países de Asia Sudoriental también se encuentran bajo una grave amenaza.

Los expertos destacan que el impacto de El Niño no será igual en todas las regiones. Algunos países ya sufren escasez de lluvias, graves inundaciones y un calor inusual. En otras zonas, la situación podría empeorar durante la temporada de siembra y el próximo periodo de cosecha. En particular, los países del sur de África que dependen en gran medida de la agricultura de secano son considerados una de las regiones más expuestas.

La organización recuerda que el fenómeno de El Niño de 2015–2016 afectó negativamente la seguridad alimentaria de entre 60 y 100 millones de personasen todo el mundo. Según las nuevas previsiones, el ciclo 2026–2027 también podría provocar una crisis humanitaria de magnitud similar.

Los expertos informan que El Niño podría alcanzar su punto máximo entre septiembre y diciembre . Sin embargo, se espera que sus efectos se prolonguen durante todo 2027 debido a su impacto en la agricultura y el rendimiento de los cultivos.

Según los expertos, las medidas preventivas y de preparación adoptadas con antelación son fundamentales. Las estimaciones indican que cada dólar invertido hoy en prevención puede evitar en el futuro entre 3 y 7 dólares en pérdidas económicas y gastos de emergencia. La ONU insta a los países a reforzar desde ahora su preparación frente a los riesgos climáticos.