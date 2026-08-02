Amenaza de El Niño: Los tiburones invaden nuevos territorios

Los oceanógrafos advierten que la intensificación del fenómeno climático El Niño podría tener un impacto significativo en el movimiento de las criaturas oceánicas. Según los expertos, es muy probable que, debido al aumento drástico de la temperatura del agua, los tiburones, las serpientes marinas venenosas y otras criaturas marinas inusuales migren hacia nuevas zonas acuáticas.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de EE. UU., se espera que El Niño alcance una etapa moderada o fuerte para el otoño de este año. Actualmente, las aguas marinas cerca de la costa oeste de EE. UU. han alcanzado temperaturas récord. Por ello, los científicos destacan que podrían producirse cambios graves en el ecosistema oceánico.

El Niño es un fenómeno climático natural relacionado con el desplazamiento de aguas cálidas hacia las costas de EE. UU. en lugar de Asia, como resultado de la debilitación o el cambio de dirección de los vientos que soplan de este a oeste en el Océano Pacífico. Este proceso ocurre generalmente cada dos a siete años y puede durar de 9 a 12 meses.

Según el pronóstico de la NOAA, existe un 63 % de probabilidad de que se observe un El Niño «muy fuerte» entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Los expertos señalan que este podría ser uno de los eventos de El Niño más fuertes de la historia. Sin embargo, los representantes de la agencia también señalaron que esta situación no es motivo de pánico.

Ken Graham, director del Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA, destaca que cada El Niño tiene sus propias características y sus impactos no ocurren de la misma manera. Gracias a los sistemas de observación modernos y al análisis científico, las capacidades para predecir cambios potenciales y preparar a la población han aumentado.

Los científicos destacan especialmente que el número y las especies de tiburones podrían cambiar. Se espera que no solo los grandes tiburones blancos, sino también los tiburones tigre, tiburones toro y tiburones martillo aparezcan en nuevas áreas. Chris Lowe, profesor de la Universidad Estatal de California, dice que los jóvenes grandes tiburones blancos han comenzado a abandonar sus hábitats tradicionales en San Diego y que, bajo la influencia de El Niño, especies aún más inesperadas podrían acercarse a las costas.

Los expertos también enfatizan que esto no se limita solo a los tiburones. Criaturas tropicales como los mahi-mahis, atunes de aleta azul, tortugas marinas y serpientes marinas venenosas también podrían encontrarse en nuevas áreas. Según Douglas McCauley, director de la Iniciativa Oceánica Benioff de la Universidad de California, no es improbable que aparezcan muchas «criaturas tropicales inusuales» en las aguas de California que antes casi no se observaban.

Una de ellas es la serpiente marina de vientre amarillo, que posee un veneno potente y que generalmente no vive en las aguas de California. Los científicos dicen que, bajo la influencia de las aguas cálidas, tales especies podrían ingresar temporalmente a estas áreas.

Además, el aumento de la temperatura del agua también podría acelerar la proliferación de algas tóxicas conocidas como Pseudo-nitzschia. El ácido domoico que producen es peligroso para los seres humanos y los animales marinos. Anteriormente, durante el fuerte evento de calentamiento marino de 2015 llamado «The Blob», la pesca de crustáceos y otros productos del mar se detuvo temporalmente en la costa oeste de EE. UU.

Los expertos no descartan que esta vez se observen cambios similares. Al mismo tiempo, se señala que los tiburones y las ballenas podrían acercarse a las costas, mientras que ciertas especies de peces, en particular las reservas de atún, podrían aumentar en algunas regiones.