La temperatura del agua en el Océano Pacífico alcanza niveles récord desde hace 150 días

En la parte ecuatorial central del Océano Pacífico, donde se mide el fenómeno de El Niño, la temperatura del agua ha alcanzado niveles récord durante 150 días consecutivos. Este calentamiento inusual está provocando fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra en el oeste de América del Sur, informó «The Washington Post».

Según la publicación, la temperatura media del agua en esta zona ha alcanzado los 30,2 grados, llegando en algunos lugares hasta los 31,6 grados. El récord anterior, registrado en 2015, fue de 29,8 grados.

El impacto de El Niño se siente especialmente en Perú y Ecuador. Abraham Levi, director de una empresa de consultoría meteorológica en Perú, afirmó que ambos países se están preparando para uno de los fenómenos de El Niño más fuertes de la historia moderna.

En la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, durante el mes de octubre cayeron casi 50,8 centímetros de lluvia. Sin embargo, el promedio de precipitaciones para este mes en la región es de solo 0,5 centímetros, lo que supone casi 100 veces más de lo habitual.

Asimismo, la semana pasada, fuertes lluvias provocaron inundaciones en Quito, la capital de Ecuador. En Santiago, capital de Chile, los aguaceros causaron aluviones destructivos y deslizamientos de tierra.

Cerca de las costas de Perú, la temperatura del agua del océano se registra hasta 9,4 grados por encima de lo normal. Los expertos advierten que la situación podría empeorar con el inicio de la temporada de lluvias en el país.

Se espera que el fenómeno de El Niño también afecte el clima invernal en los Estados Unidos. Según los pronósticos, las tormentas podrían intensificarse en las costas oeste y este del país, en California podrían producirse inundaciones, y en Florida se esperan precipitaciones superiores a lo normal.

Cabe recordar que El Niño es un fenómeno climático asociado al aumento periódico de la temperatura de la superficie del agua en las partes central y oriental del Océano Pacífico ecuatorial. Afecta los procesos entre el océano y la atmósfera, provocando cambios en las precipitaciones, sequías y temperaturas en diversas regiones del mundo.