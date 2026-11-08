Explosión de un petrolero en el estrecho de Ormuz: la Guardia Nacional de los EAU rescata a 22 personas del incendio

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Explosión de un petrolero en el estrecho de Ormuz: la Guardia Nacional de los EAU rescata a 22 personas del incendio

Una serie de incidentes graves ocurrieron durante la noche del domingo en el golfo de Omán y el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas comerciales y marítimas de Oriente Medio.

Según la agencia Reuters, citando a las autoridades de los EAU, la Guardia Nacional de los Emiratos Árabes Unidos logró evacuar a 22 miembros de la tripulación de un buque de carga en llamas hacia una zona segura.

Operación de rescate rápido de la Guardia Nacional de los EAU

Tras el fuerte incendio iniciado en el mar, se movilizaron inmediatamente los servicios especiales:

  • 22 personas rescatadas: Según el comunicado oficial de la Guardia Nacional de los EAU, se produjo un gran incendio en un buque de carga que navegaba por el golfo de Omán. Gracias a la rápida intervención de las unidades especiales, las 22 personas a bordo fueron evacuadas y se salvaron sus vidas.

  • Testimonios y monitoreo: El Reino Unido a través de su oficina de operaciones comerciales marítimas (UKMTO), también registró un incidente en la zona que involucró a un buque granelero y fuerzas armadas.

Explosiones de petroleros en Ormuz y declaración del CENTCOM: situación en la región

Esta operación de rescate se produjo en el contexto de otros eventos críticos en las aguas de la región:

  • Explosión de dos petroleros: Según la agencia iraní Tasnim, durante la noche, dos grandes petroleros chocaron con minas y se incendiaron en la zona del estrecho de Ormuz.

  • Ataque de las Fuerzas Armadas de EE. UU.: El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE. UU. (CENTCOM) informó oficialmente que un buque mercante que intentaba romper el bloqueo marítimo iraní en el golfo de Omán fue atacado y neutralizado.

Se han reforzado las medidas de seguridad en la región y los servicios internacionales de seguridad marítima instan a todos los buques comerciales que transitan por la zona a extremar las precauciones.

Estrecho de OrmuzGolfo de OmánCENTCOMGuardia Nacional de los EAUSeguridad marítima
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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