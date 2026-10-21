¿Cuánto ha aumentado la deuda pública de EE. UU. en dos meses?

La deuda pública total de EE. UU. se acercó a los 40,4 billones de dólares a mediados de octubre de 2026. Esta cifra supone un aumento de casi 400.000 millones de dólares desde el máximo histórico de 40 billones registrado el 19 de agosto. Esto se informa basándose en los datos del Departamento del Tesoro de EE. UU.

El crecimiento de la deuda está relacionado con el gasto del gobierno federal y el déficit presupuestario. Dado que el gasto público en EE. UU. supera los ingresos, el gobierno se ve obligado a cubrir los fondos faltantes mediante préstamos.

Otro aspecto importante del problema es el aumento de los pagos de intereses de la deuda pública. En el año fiscal 2026, el déficit del presupuesto federal de EE. UU. alcanzó casi los 2 billones de dólares, y los costos del servicio de la deuda pública llegaron a un nivel récord.

Los economistas expresan su preocupación por que el crecimiento de la deuda pública pueda presionar la estabilidad financiera del país a largo plazo. La relación deuda-PIB también es un indicador clave: según algunas previsiones, este ratio podría acercarse al 120% en la próxima década.

El Peterson Institute for International Economics y otros centros de análisis financiero señalan que, sin cambios serios en el gasto público y la política fiscal, es muy probable que la deuda de EE. UU. siga aumentando. Sin embargo, se requieren fuentes adicionales para confirmar la cifra de que la deuda alcance los 50 billones de dólares en seis años.