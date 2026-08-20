EE. UU. alcanza un nuevo récord de deuda pública

La deuda pública de Estados Unidos ha superado los 40 billones de dólares, alcanzando su nivel más alto de la historia. Así lo informó Associated Press. Curiosamente, la deuda del país había llegado a 39 billones de dólares apenas cinco meses antes, en marzo.

Una gran parte del gasto federal de Estados Unidos se destina a la defensa, la seguridad social y el programa Medicare, así como al pago de intereses de la deuda pública. Los expertos señalan que la principal causa del aumento constante de la deuda es que el gasto del Gobierno supera los ingresos fiscales.

Los grandes préstamos contraídos para apoyar la economía durante la pandemia de COVID-19 también desempeñaron un papel importante en el fuerte aumento de la deuda. Posteriormente, las políticas orientadas a reducir los impuestos y aumentar el gasto público intensificaron la presión sobre el presupuesto federal.

Los expertos destacan que el crecimiento de la deuda pública también afecta la vida de los estadounidenses comunes. Según ellos, el aumento del costo de los préstamos puede encarecer las hipotecas y los créditos para automóviles, además de limitar las posibilidades de inversión de las empresas.

Según los cálculos del Bipartisan Policy Center, la deuda pública de Estados Unidos podría alcanzar el límite de 41,1 billones de dólares entre finales del invierno y mediados del verano de 2027. Después, el Congreso deberá decidir si aumenta el techo de la deuda o suspende temporalmente su aplicación.