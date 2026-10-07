¿Hacia dónde va la economía mundial, que aumenta casi 7 mil millones de dólares al día?

·4·Mundo
¿Hacia dónde va la economía mundial, que aumenta casi 7 mil millones de dólares al día?

El sistema financiero mundial se acerca a su pico histórico más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial. En un importante foro económico celebrado en Singapur, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva advirtió que la deuda pública mundial total superará pronto el 100 % del producto interior bruto (PIB) mundial.

Georgieva destacó que los déficits presupuestarios artificialmente inflados y el fuerte aumento de los costes por intereses se están convirtiendo en los principales factores que desestabilizan la economía del planeta.

Un salto de 40 billones de dólares en EE. UU.: 6.800 millones de dólares de deuda al día

Según las conclusiones del FMI, la principal presión de la deuda no recae sobre los países en desarrollo, sino sobre las principales potencias occidentales, principalmente Estados Unidos:

  • Equivalente a cinco grandes economías: Según los datos presentados por el prestigioso centro de análisis Peter G. Peterson Foundation la deuda nacional soberana de EE. UU. ha alcanzado oficialmente la cifra histórica de 40 billones de dólares ;

  • Comparación: Esta cifra equivale a la suma de los PIB anuales de China, Alemania, Japón, el Reino Unido e India;

  • Ritmo de aumento de la deuda: Actualmente, la deuda nacional de EE. UU. aumenta una media de 6.800 millones de dólares al día.

«No se puede depender solo del crecimiento económico»: la solución del FMI

La jefa del FMI instó a los líderes de las principales naciones del mundo a evaluar correctamente la magnitud real del problema:

  • Los políticos deben dejar de hacerse ilusiones con la idea de que el problema de la deuda puede solucionarse simplemente con el crecimiento económico futuro;

  • Para los principales centros mundiales, la implementación inmediata de programas de saneamiento fiscal (recortes drásticos de gastos) a medio plazo se ha convertido en una necesidad vital.

Situación en Europa y Rusia: ¿Cuál es el equilibrio?

La situación respecto a la relación deuda/PIB varía según las regiones:

  • Indicadores de la eurozona: En la eurozona, la deuda pública media ha alcanzado el 81,7 % del PIB. Sin embargo, en Grecia, donde la presión de la deuda es alta, esta cifra llega al 146 %, en Italia al 137 %y en Francia al 115 % ;

  • Indicador de Rusia: A modo de comparación, según los datos oficiales rusos, la deuda pública del país se mantiene muy por debajo del PIB, en el 16,4 % .

Los analistas internacionales advierten que esta expansión incontrolada de la presión global de la deuda podría provocar una nueva ola de crisis mundiales y devaluación monetaria en los mercados financieros en un futuro próximo.

Fondo Monetario InternacionalKristalina GeorgievaDeuda nacional de Estados UnidosPresión global de la deudaEconomía mundial
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Forbes revela que la fortuna de Donald Trump alcanza los 7.300 millones de dólaresForbes revela que la fortuna de Donald Trump alcanza los 7.300 millones de dólares16 septiembre 08:18«¡Pecado sobre la mesa de comedor!»: ¿Cómo un monje en Tailandia robó 2,8 millones de dólares en donaciones?«¡Pecado sobre la mesa de comedor!»: ¿Cómo un monje en Tailandia robó 2,8 millones de dólares en donaciones?12 septiembre 09:30Por qué se retrasó el plan de los misiles « Flamingo»: Fire Point explicó la razónPor qué se retrasó el plan de los misiles « Flamingo»: Fire Point explicó la razón5 agosto 08:35La política arancelaria de Trump golpea el presupuesto de EE. UU. con 200 mil millonesLa política arancelaria de Trump golpea el presupuesto de EE. UU. con 200 mil millones26 julio 22:55De la amistad a la acusación: Tashiyev es sospechoso de intentar tomar el poderDe la amistad a la acusación: Tashiyev es sospechoso de intentar tomar el poder30 abril 21:33El Reino Unido y Azerbaiyán avanzan hacia una asociación estratégicaEl Reino Unido y Azerbaiyán avanzan hacia una asociación estratégicaHoy 16:35
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?
¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?