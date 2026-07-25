Documento judicial: las subvenciones verdes fueron seleccionadas por criterios políticos

En un nuevo documento presentado ante el tribunal por la administración Trump, se señaló que una parte específica de las subvenciones federales «verdes» destinadas a su cancelación el año pasado fue seleccionada en función de la afiliación política de los estados.

Jeff Novak, abogado del Departamento de Energía, escribió que los criterios de eficacia del programa, legalidad o reducción de costos no fueron determinantes al incluir 284 subvenciones en la lista de cancelación.

Inicialmente se evaluaron 624 subvenciones

Según la solicitud presentada ante el tribunal, el Departamento de Energía de EE. UU. elaboró una lista de 624 subvenciones que podrían ser canceladas.

Posteriormente, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca seleccionó 284 subvenciones de esta lista para incluirlas en la fase de cancelación independiente. Las 340 subvenciones restantes no fueron canceladas.

Indicador Cantidad Subvenciones evaluadas inicialmente 624 Incluidas en la lista de cancelación 284 Subvenciones no canceladas 340

Casi todas las 284 subvenciones corresponden a estados demócratas

Según Jeff Novak, a excepción de una, todas las 284 subvenciones seleccionadas estaban relacionadas con estados que votaron por Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024.

También se señaló que en estos estados ejercían dos senadores demócratas cada uno.

«El Departamento de Energía reconoce que la inclusión de subvenciones en el tramo de cancelación de octubre se basó únicamente en la afiliación política del estado receptor», escribió Novak.

Esta declaración intensificó los debates sobre si el factor político fue el criterio principal en el proceso de selección de las subvenciones.

No se aplicaron criterios de eficacia ni de costos

La solicitud indica que la inclusión de 284 subvenciones en la lista de cancelación no estuvo relacionada con:

la productividad del programa;

problemas legales;

ahorro presupuestario;

reducción de costos;

indicadores de rendimiento.

Novak enfatizó que ninguno de estos factores se aplicó como criterio principal durante el proceso de selección de octubre.

La lista inicial no se elaboró sobre una base política

Al mismo tiempo, el documento judicial también muestra una diferencia importante.

Novak escribió que la afiliación política de los estados no se tuvo en cuenta al elaborar la lista inicial de 624 subvenciones propuesta por el Departamento de Energía.

Se dice que el criterio político se aplicó posteriormente, en la etapa en que la Oficina de Administración y Presupuesto seleccionó 284 subvenciones de entre las 624.

La solicitud podría provocar nuevos debates políticos

La información presentada ante el tribunal volvió a poner sobre la mesa la cuestión de si se utilizaron puntos de vista políticos en la asignación y cancelación de fondos federales.

Ahora se espera que el tribunal evalúe hasta qué punto el proceso de cancelación de subvenciones cumplió con los requisitos legales. El texto proporcionado no contiene información sobre si la administración Trump o la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca han emitido comentarios separados sobre estas acusaciones.

¿Cree que se pueden tener en cuenta las opiniones políticas de los estados al distribuir o cancelar subvenciones federales? Deja tu opinión en los comentarios.