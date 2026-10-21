Kirguistán: detienen a un comandante por utilizar soldados para construir su casa privada

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Kirguistán: detienen a un comandante por utilizar soldados para construir su casa privada

En Kirguistán, el comandante de una unidad de la Guardia Nacional fue detenido bajo sospecha de abuso de poder. Se le acusa de haber utilizado sistemáticamente a los militares bajo su mando para la construcción de su vivienda privada.

Según el Comité Estatal de Seguridad Nacional de Kirguistán, el caso fue detectado el 20 de octubre en colaboración con la fiscalía militar. Según los datos preliminares, el comandante obligó a soldados contratados a realizar trabajos de construcción, incluidos aquellos que debían estar cumpliendo turnos de guardia en la unidad militar.

Los materiales recopilados tras la investigación fueron enviados a la fiscalía militar. Se ha iniciado un caso penal por «abuso de autoridad» según el artículo 337 del Código Penal de Kirguistán.

En el marco de la investigación, el comandante, identificado con las iniciales I.A., fue detenido y trasladado al centro de detención temporal de la Dirección General de Asuntos Internos de Biskek.

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