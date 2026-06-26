Un impactante video mensaje, visto millones de veces en poco tiempo y que ha captado la atención de los medios internacionales, ha aparecido en las redes sociales. Alexander Lunin, excomandante de la unidad de reconocimiento del batallón de voluntarios «Sudoplatov» del ejército ruso, también conocido como «Pustovalov», envió una declaración tajante directamente al presidente ruso Vladimir Putin.

Así lo informan el medio digital «Agentstvo. Novosti» y el canal de televisión «Dojd».

Horrores en el ejército: Torturas y órdenes equivalentes a la muerte

En su mensaje, Lunin habló abiertamente sobre el sistema aterrador dentro del ejército ruso, la arbitrariedad y la violencia de los comandantes. Según él, los militares rusos en el frente sufren torturas y presiones despiadadas por dos razones principales:

Cuando se niegan a cumplir «órdenes inútiles y equivalentes a enviarlos a la muerte»;

Cuando se niegan a entregar sus propios fondos monetarios (pagos) a los comandantes.

«¡Las armas podrían volverse contra el Kremlin!»

La parte más sensacionalista y amenazante del mensaje fue la inesperada advertencia dirigida al presidente. El excomandante afirmó que, si la situación continúa así, las consecuencias serán terribles:

«Si en poco tiempo no voy al Kremlin y aparezco con usted en vivo y en directo, el ejército podría volver sus armas contra el Kremlin».

En otro video, Lunin expresó su deseo de reunirse personalmente con Putin para comunicarle la «verdad real que los funcionarios ocultan». Destacó que no se trata solo de los participantes en la guerra, sino también de arbitrariedades sin precedentes cometidas por los líderes locales contra ciudadanos comunes.

«Llegan videos terribles desde el frente...»

Periodistas de la publicación «Agentstvo» lograron contactar a Lunin. Durante la entrevista, el exmilitar confirmó que recibe mensajes constantes de conocidos en el frente y de soldados rasos:

«Me envían muchísimos mensajes y videos. Tengo miedo incluso de publicarlos en las redes sociales, porque contienen imágenes muy terribles y lamentables», dice el excomandante.

¿Quién está detrás del mensaje? Detalles de un encuentro misterioso

Lunin afirma que lo que lo llevó a escribir este mensaje no fueron solo los horrores del frente, sino también un encuentro secreto inesperado. El 24 de junio de este año, tres hombres misteriosos lo visitaron en la aldea de Lizinovka, en la región de Voronezh.

Uno de ellos dijo ser del Ministerio de Defensa, el segundo del Ministerio del Interior (MVD) y el tercero de otro servicio especial vinculado al Ministerio de Defensa. Según Lunin, fueron precisamente esos funcionarios quienes le exigieron grabar este video y enviar la señal al presidente de que «si la situación continúa así, todo llevará a consecuencias muy graves».

Hasta el momento, la dirección oficial de Rusia y el Ministerio de Defensa no han emitido ninguna respuesta a las graves acusaciones del exmilitar sobre las torturas en el ejército y el riesgo de una rebelión.