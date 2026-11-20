El diputado del parlamento kirguís, Nurbek Sidigaliyev, propuso trasladar la capital del país a otra región como solución al creciente problema de los atascos en Biskek. Según él, también es necesario ampliar la construcción de pasos elevados y puentes en la ciudad para mejorar la situación. Así lo informó «Kaktus.media». Durante la reunión del Jogorku Kenesh el 18 de noviembre, el diputado mencionó que, en una visita con sus colegas a Osh, vio que se estaban construyendo nuevos puentes. Destacando que esta experiencia podría aplicarse en Biskek, recomendó a la alcaldía construir pasos elevados en las intersecciones congestionadas. En particular, el diputado señaló la necesidad de construir tales estructuras en la intersección de la avenida Chuy, así como en los cruces de las calles Tokombaev y Abrakhmanov. Afirmó que estos proyectos podrían ayudar a aliviar el tráfico y reducir los atascos en la ciudad.

Sidigaliyev también preguntó por el coste de construcción de uno de los puentes erigidos en Osh. En respuesta, la ministra de Construcción, Arquitectura y Vivienda de Kirguistán, Nurdan Oruntayeva, informó que la construcción de los viaductos comenzó sin que todos los documentos necesarios estuvieran finalizados inicialmente. Indicó que actualmente se están preparando los documentos pertinentes y calculando los costes de construcción. El alcalde de Biskek, Aybek Junushaliyev, también destacó que ya ha comenzado la construcción de puentes similares en la capital. Citó como ejemplo las obras en la intersección de la avenida Molodaya Gvardiya y la calle L. Tolstói. Asimismo, anunció que el próximo año se planea iniciar la construcción de un paso elevado en la Magistral Sur. El diputado valoró positivamente la construcción de carreteras y puentes en Osh y afirmó que esta experiencia debe implementarse ampliamente en Biskek. «Las carreteras y puentes allí están muy bien construidos. Aquí debemos hacer lo mismo, de lo contrario no podremos resolver el problema de los atascos. La situación empeora día a día. Hay que resolver el problema de esta manera o trasladar la capital», declaró Sidigaliyev.