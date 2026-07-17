Gran apagón en Kirguistán: varias regiones se quedan sin electricidad

Hoy, 17 de julio, se produjo un corte de energía inesperado que provocó un apagón a gran escala en varias regiones de Kirguistán. Como resultado, miles de habitantes de la capital, Biskek, así como de varias provincias del país, se quedaron temporalmente sin suministro eléctrico. Así lo informó 24.kg en su publicación.

Se informa que los cortes de energía afectaron a la ciudad de Biskek, así como a las regiones de Chuy, Issyk-Kul, Naryn y otras zonas. Debido al apagón, el suministro de agua fría y caliente se interrumpió temporalmente en algunos distritos. Además, los semáforos dejaron de funcionar, se observaron interrupciones en la telefonía móvil e Internet, y muchos ascensores quedaron fuera de servicio.

Según la información de la sociedad anónima «Red Eléctrica Nacional de Kirguistán» (NESK), el incidente fue causado por una avería en dos líneas de transmisión de alta tensión de 220 kilovoltios. Específicamente, las líneas «Kara-Balta — Glavnaya» y «Glavnaya — Chu» se desconectaron de emergencia.

Como resultado, se activó el mecanismo de reducción automática de carga del sistema eléctrico, provocando cortes en diversas regiones del país. Actualmente, los especialistas están trabajando en el restablecimiento gradual del suministro eléctrico. Se está llevando a cabo una investigación técnica sobre las causas del accidente.